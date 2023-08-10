XRP, kripto para sektöründe son dönemde en çok dikkat çeken kripto para birimlerinden oldu ve bunun birçok sebebi var. Ripple ile SEC davasında alınan ön karar XRP için kısa süreli yükselişin fitilini ateşlese de bu durum çok uzun sürmedi. Şimdi ise SEC‘nin söz konusu karara karşı savaş açacağı söyleniyor. Bununla ilgili eleştiri ve yorumlara ise her geçen gün yenisi ekleniyor.

XRP Davasında Kritik Karar

Kripto para sektörünün uzman isimlerinden olan avukat John Deaton, kısa süre önce başka bir davanın yargıcı Rakoff tarafından alınan karar hakkında konuştu. Rakoff, SEC ve Terra arasındaki davaya bakan kişi olmasının yanı sıra aldığı karar ile gündemde. Rakoff, Ripple davasındaki kararın tam tersini Terra davasında verdi ve SEC’nin kararının doğru olduğugu vurgulayarak bunun Howey testine göre menkul kıymet statüsünde yer aldığını aktardı.

Rakoff’un bu kararı XRP cephesinde adeta buz etkisi yarattı. Ünlü avukat Deaton ise bunun hakkında bir açıklamada bulundu. Deaton, söz konusu kararın hiçbir öneme sahip olmadığını belirterek bunun gerekçelerini açıkladı.

Rakoff Kararı XRP’yi Etkilemez

Deaton’a göre Rakoff’un kararı XRP davası ile ilgili değil ve emsal oluşturamaz. İki farklı hakimin kararlarının çakışacağını belirten ve alakasız olduğunu aktaran Deaton, Torres’in kararının asıl olduğunun altını çizdi.

Deaton, SEC’nin burada Rakoff’un açıklamasına dayalı olarak temyize gitmesi durumunda ise yine davayı kaybedeceğini düşünüyor. SEC’nin bunu yapacak kadar “aptal” olması durumunda mahkemenin bunu anında reddedeceğini aktaran Deaton, XRP yatırımcılarını yüreklendirdi.

XRP fiyatı ise bu buz gibi karardan sonra 0,63 dolar seviyesinden işlem görüyor. XRP’nin böyle bir temyiz kararı alması fiyatı tekrar dibe çekebilir ve korku yayabilir. Buna rağmen Deaton bu kararın neredeyse imkansız olduğunu vurguladı ve XRP yatırımcılarının korkması gereken bir şey olmadığını ifade etti.

XRP son 24 saat içerisinde ise %3,5 düşüş yaşadı ve 0,63 dolara kadar geriledi.