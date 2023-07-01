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Kripto para sektörü, lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC) nispeten yatay seyretmesinden dolayı çok heyecansız ve stabil ilerliyor. BTC, son 7 günde sadece %0,9 değişim sergilerken, Ethereum (ETH) da %1,3 ile bunu takip etti. Top 10 içerisinde en yeşil kalabilen kripto paralar ise Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) ve BNB oldu. Bu esnada XRP ciddi bir yükseliş emaresi gösteremese de balinaların harekete geçtiğini söylemek mümkün.

XRP Balinaları Alım Yapıyor

XRP fiyatı son günlerde ciddi anlamda kızıla büründü ve bir noktada tek bir hafta içerisinde %12 düşüş bile yaşadı. Kripto para balinaları ise bu düşüşten keyif almış ve dipten alım yapmış gibi gözüküyor. Aktarılan verilere göre balinalar sektöre çok hızlı bir giriş yaptı ve en az 360 milyon XRP satın aldı.

10 milyon ila 100 milyon arasında XRP sahibi olan cüzdanların incelenmesi sonucu, fiyatın düşüş yaşadığı anlarda bunların ekstra alım yaptığı ortaya çıktı. Kripto para analisti Ali Martinez, konu hakkında yaptığı açıklamada Santiment verileri ile alımları ortaya koydu.

XRP balinalarının özellikle 23 Haziran tarihinde ciddi alım yaptığı görülüyor. Bu balinaların 23 Haziran tarihindeki toplam bakiyelerinin 4,5 milyar adet XRP’nin üzerinde olduğu görülüyor. Bu da sektörün aslında söz konusu balinalar tarafından kontrol edildiğini gösteriyor. Bu balinalarının toplam haftalık alımı ise 360 milyon XRP yani 172 milyon dolar seviyelerinde.

XRP, Boğa Sinyali Veriyor

XRP balinaları daha önce de bu davranışı sergilemiş ve dikkat çekmişti. Mart ayında yine Santiment verilerine göre 50 XRP balina adresi, ciddi anlamda XRP toplamıştı. Balinalar o tarihlerde 155 milyon dolarlık 420 milyon adet XRP alımı yaptı. Bunun devamında da XRP fiyatında beklenmeyen bir artış görüldü ve balinaların yeni alımları bu sebeple aslında bir hayli önemli.

Martinez de diğer tweetlerinde, alım aktivitesinin boğa rallileri ile denk gelebileceğine değindi. Ünlü isim, XRP’nin günlük aktif adres sayısında da artış yaşadığını hatırlattı. Ali, XRP ağındaki günlük aktif cüzdan sayısının 130.000’in üzerinde olduğunu ve bunun yakında yükseliş getirebileceğini aktardı.