Bitcoin‘in (BTC) fiyatı bu hafta başında 30 bin dolara yükselse de bugün açıklanacak olan ABD Temmuz ayı TÜFE verilerinin öncesinde yeniden 30 bin doların altına düştü. Dogecoin‘in (DOGE) fiyatı kripto para piyasasındaki sıradan ticaret ortamına rağmen görünüşte yaptığı bir ralliyle en büyük on kripto para arasında güçlü bir görüntü veriyor.

Dogecoin’in Fiyatı 0,1 Dolara Yükseliş Arzuluyor

Dogecoin’in fiyatı, bir önceki hafta 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) (kırmızı) ve 100 günlük EMA (mavi) ile oluşturulan birleşik destek seviyesine (0,072 dolara) geri çekilmesinin ardından yükseliş görünümünü sürdürerek 200 günlük EMA’nın (mor) üzerinde 0,07512 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Boğaların, özellikle X’in (eski adıyla Twitter) mikroblog platformundaki ödeme altyapısını güçlendirmek için DOGE’yi benimseme ihtimali ile memecoin’e daha fazla yönelmeleri bekleniyor. Ünlü milyarder Elon Musk‘ın sahibi olduğu sosyal medya devi X için hiçbir zaman bir token çıkarılmayacağını açıklaması da beklenen ödeme altyapısı ihtiyacının karşılanması için DOGE’un seçilebileceği spekülasyonuna neden oldu. Musk’ın açıkça sevdiği bir memecoin olan DOGE’i X’e entegre etme ihtimali ise altcoin’in ana akım benimsenmesinde büyük artış olması anlamına geliyor.

Dahası Dogecoin’in sosyal hakimiyeti son zamanlarda X’e entegre edileceğine dönük spekülasyonlarla toparlanmaya başladığı görülüyor. Zincir üzeri veri platformu Santiment‘in sosyal hacim metriğine dayanan zincir üzeri veriler, sosyal ağlarda DOGE’den bahsedilme sayısında önemli bir büyüme olduğunu gösteriyor. Dogecoin’in sosyal hacmindeki büyüme, aşağıdaki grafikten görülebileceği gibi haftanın başında başladı ve bu da altcoin’in fiyat artışının diğer büyük altcoinler’in gerisinde kaldığını gösteriyor. Bu eğilim devam edecek olursa Dogecoin’in fiyatının 0,1 dolara yükselmesi sürpriz olmayacak.

Dogecoin Fiyat Analizi

Dogecoin, 200 günlük EMA tarafından güç verilen destek seviyesi 0,07512 doların üzerinde seyrediyor. Bunun altında, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesinden gelen satış sinyali göz düşüşe işaret ediyor oluşu ile alarm veriyor. Mavi renkteki MACD çizgisinin kırmızı renkteki sinyal çizgisinin üzerine çıkmaması ve momentum göstergesi ortalama çizginin (0,00) altındaki negatif bölgeye kayması DOGE’un fiyatının 0,62 dolara kadar çekilebileceğini gösteriyor olabilir. Bu düşüşün önündeki ilk güçlü engel 0,07 dolar seviyesi olacak. DOGE’un fiyatının düşen noktalı çizgili trend direnç çizgisini kırması ve üzerinde tutunması halinde 0,1 dolara yükseliş için önemli bir onay alınmış olacak.

Önemli grafik göstergelerinden günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) orta çizgiden 80’in üzerindeki aşırı alım bölgesine geri dönmesiyle başlayan yükseliş önemli bir trendinin başlangıcına işaret ediyor olabilir. Dahası X’in ödeme altyapısı olarak DOGE’u benimsemesi muazzam derecede büyük bir yükseliş tetikleyicisi olacak ve böyle bir ortamda altcoin’de 0,15 dolara varan bir ralli beklenebilir.