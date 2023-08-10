XRP‘nin son birkaç haftadaki fiyat performansı, Temmuz başındaki Ripple kararının ardından elde edilen kazanımların büyük bir kısmının geri çekilmesiyle sonuçlandı. Sınır ötesi para işlemlerinde yenilikçi olmayı hedefleyen token’da, 0,93 dolar civarındaki yüksek seviyelerden 0,60 dolarlık desteği güvence altına almak ve potansiyel olarak şok edici kayıpları 0,5 dolar ve 0,4 dolara düşürmek için mücadele ediyor olabilir.

Dava XRP Lehine Dönmüştü

Mahkemenin Yargıç Analisa Torres aracılığıyla verdiği ve üçüncü taraf borsalar tarafından gerçekleştirilen XRP satışlarının doğrudan kurumsal yatırımcılara yapılanların aksine menkul kıymet olmadığını belirleyen kısmi karara rağmen, XRP fiyatı 1 dolara ulaşamadı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,40 dolara çıkması beklenen büyük bir ralli umudunu bastırdı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Çarşamba günü açıklanan karar için “geçici temyiz” başvurusunda bulunacak olması, XRP piyasasındaki durumu daha da karmaşık hale getirebilir ve muhtemelen 1 dolara yükselişi engelleyebilir.

Düzenleyici kurum, mahkemenin Ripple kararındaki kararının bir kısmına itiraz ederken, davanın geri kalanını duruşmaya bırakacak.

XRP Fiyat Yükselir Mi?

Yaklaşan temyize rağmen, XRP fiyatı günlük grafikte düşen bir kama paterni kırılmasını besliyor gibi görünüyor. Düşüş trendinin kuyruk ucunda olduğunu ve trendin tersine döneceğini ima eden düşen kama, bir dizi düşük en yüksek ve düşük en düşük seviyeyi birbirine bağlayan iki alçalan trend çizgisinden oluşuyor.

Üst trend çizgisinin 0,65 dolar civarında kırılması, formasyonun yüksekliğine eşit bir kırılmaya işaret eden kamayı doğrular. XRP uzun pozisyonlarına yeni maruz kalmak isteyen yatırımcılar, fiyatın 0,6261 dolar seviyesindeki 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) (kırmızı) doğrultusunda acil destekten toparlanmasını beklemek isteyebilir.

Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi, yükseliş trendinin geçerliliğini tespit etmek için daha sonra yükselişe geçmelidir. Böyle bir çağrı, mavi renkteki MACD çizgisinin kırmızı renkteki sinyal çizgisinin üzerinden geçmesiyle ortaya çıkabilir.

0,65 doların üzerinde aktif hale getirilen alım emirleri 0,7 dolarlık ilk kârı hedefleyebilir ve bu da 0,85 dolara ulaşılmasını sağlar. Son derece yükseliş eğilimli trader’lar, XRP fiyatı 1 dolarlık dirençle karşılaşana kadar beklemede kalmaya karar verebilir.

Temel olarak, XRP hakimiyeti, kripto analisti JD tarafından eskiden Twitter olan X’te paylaşılan bir grafiğe dayanarak önemli bir trend çizgisini yeniden test etmek için geri döndü. Hakimiyet trend çizgisinden geri dönerse, yatırımcılar 1 dolara doğru bir ralli bekleyebilir.

Ancak, bunun bir aldatmaca olması durumunda, kayıplar 0,60 doların altında ve sırasıyla 0,5 dolar ve 0,4 dolara doğru ivme kazanabilir. Bu arada, XRP fiyatı günlük açılışta (dOpen) 0,6433 dolardan reddedildikten sonra günlük kontrol noktasını (dPOC) 0,6344 doları test ediyor. Baskı yoğunlaşırsa, kayıplar 0,6234 dolar ile haftalık açılışa (wOpen) kadar uzanabilir ve 0,5974 dolar ile haftanın POC’sine (wPOC) keskin bir düşüş olasılığı göz ardı edilemez.

Yükseliş trendinin yeniden başlaması, boğaların XRP fiyatını 0,6433 dolardaki dOpen’ın ötesine itme kabiliyetine bağlıdır – bu hareket muhtemelen 0,6763 dolardaki aylık POC’ye (mPOC) ve ardından 0,7 dolar, 0,85 dolar ve 1 dolardaki engellere kazanç kapısını açabilir.