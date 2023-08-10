Dev kripto para borsası Binance, 15 Ağustos’ta Layer 1 Blockchain‘i SEI Network’ün hizmet token’i SEI’yi listelemeye hazırlanıyor. SEI token’in listeleme sırasında hangi fiyattan işlem göreceği büyük merak konusuyken merkeziyetsiz borsa Aevo bunun yanıtını veriyor olabilir.

SEI’nin Listeleme Öncesi Fiyatı 0,26 Dolar Oldu

Merkeziyetsiz borsa Aevo’nun listeleme öncesi vadeli işlemlerinden elde edilen veriler SEI‘nin Binance listelemesinden hemen sonra 0,26 dolardan el değiştireceğini gösteriyor. Aevo’nun listeleme öncesi vadeli işlem piyasası 9 Ağustos’ta SEI sözleşmeleriyle kullanıma sunuldu. Piyasa, yatırımcıların bir kripto paranın potansiyel listeleme sonrası fiyatı hakkında spekülasyon yapmalarına imkan veriyor. SEI özelindeki ürün, bazı kripto para borsaları tarafından sunulan IOU vadeli işlemlerine benziyor. Aevo’nun Kurucu Ortağı ve CEO’su Julian Koh, CoinDesk’e yaptığı değerlendirmede “Lansman öncesi vadeli işlemler, kullanıcıların hem long hem de short pozisyon açabilmeleri sayesinde fiyatın kendini bulmasını sağlıyor.” dedi.

SEI’nin listelendikten sonra dolaşımdaki arzı, Binance’e göre 1.8 milyar adet SEI veya toplam 10 milyar arzın yüzde 18’ine karşılık gelecek. Dolayısıyla, 0,26 dolarlık potansiyel listeleme sonrası fiyat altcoin‘in 486 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olması ve piyasa değeri ile en büyük 100 kripto para arasında yer alması anlamına geliyor. Kripto veri platformu CoinGecko’nun sağladığı verilere göre SEI şu an için herhangi bir kripto para borsasında işlem görmüyor.

Binance’in Listelemesi Sonrası Fiyat Değişebilir

Altcoin‘in Binance’de listelenmesiyle ön listeleme vadeli işlemleri endeks fiyatı referans alınmaya başlanacak ve buradaki fiyatın spot piyasa fiyatıyla aynı seviyede tutulması için yatırımcılar fonlama oranını takip etmeye başlayacaklar. Diğer bir deyişle, ön listeleme vadeli işlemleri Binance listelemesinden sonra sürekli takas haline gelecek.

Fonlama oranları, yükselişe işaret eden long ya da düşüşe işaret eden short pozisyon sahiplerinin yaptığı periyodik ödemelerdir. Long pozisyon sahipleri, sürekli vadeli işlemlerdeki fiyatın spot fiyata göre primli işlem gördüğü durumlarda short pozisyon sahiplerine ödeme yaparlar. Tam tersi durumda ise short pozisyon sahipleri de long pozisyon sahiplerine pozisyonlarını açık tutmak için ödeme yaparlar.

Aevo, ürünün deneysel niteliğini göz önünde bulundurarak bu piyasalarda katı pozisyon limitleri ve açık faize üst sınırlar koymuştur. Vadeli işlemler marjlandırılırken, değeri ABD dolarına endeksli olan stablecoin USD Coin (USDC) ile uzalaşma sağlanmaktadır.