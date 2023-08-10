En büyük ikinci kripto para ve aynı zamanda en büyük altcoin olan Ethereum‘un (ETH) fiyatı son birkaç haftadır bin 850 dolar civarında hareket ediyor. ETH’nin yılın başından bu yana aşağı yukarı Bitcoin‘in (BTC) fiyat yörüngesini takip ettiği görülüyor.

Üst Düzey Balina Cüzdan Adresleri Israrla ETH Biriktiriyor

Santiment‘ın sağladığı zincir üzeri veriler, en üst düzey balina seviyesi cüzdan adreslerinin ısrarla ETH biriktirmeye devam ettiklerini gösteriyor. Verilere göre geçtiğimiz beş yıl boyunca Ethereum, şu anda mevcut toplam coin arzının daha büyük bir bölümünü elinde tutan en büyük 10 cüzdan adresinin yaptığı birikimde önemli bir artış gördü.

Bu süre zarfında, en büyük 10 cüzdan adresinin tuttuğu ETH miktarı yüzde 11,2’den yüzde 34,6’ya yükseldi. Santiment’ın derlediği rakamlara göre cüzdan adreslerine eklenen 27.86 milyon ETH yaklaşık 51.6 milyar dolara karşılık geliyor.

Ethereum’un Fiyatını Yükseltebilecek Bir Katalizör Yok

Belirtildiği gibi Ethereum’un fiyatı yılın başından bu yana büyük ölçüde BTC‘nin fiyat hareketini takip etti. ETH, Eylül 2022’deki The Merge etkinliğinden bu yana fiyatını daha da yükselmesini sağlayabilecek önemli bir yükseliş katalizöründen yoksun şekilde hareket ediyor.

ETH’nin günlük zaman dilimin fiyat grafiğindeki 14 Temmuz ve 8 Ağustos tarihleri arasına bakıldığında bir düşen üçgen formasyonunun oluşumu göze çarpıyor. Bu formasyon, bir dizi düşük tepe noktası ve nispeten istikrarlı düşük seviyelerle tanımlanır ve piyasadaki olumsuz yatırımcı duyarlılığına işaret eder. Eğer altcoin kralının fiyatı üçgenin yatay çizgisinin altında, bin 823 dolar seviyesinin altında kapanış yapacak olursa bu düşüş trendinin devam edeceği anlamına gelebilecek olsa da fiyat şimdilik bu seviyenin üzerinde hareket ederek olumlu bir seyir çiziyor.

Potansiyel bir düşüş senaryosunda ETH’nin fiyatını karşılayarak tutacak ilk önemli psikolojik destek seviyesinin bin 800 dolar civarında olduğu görülüyor. Buna ek olarak bin 788 dolara karşılık gelen 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA), formasyonun potansiyel hedef seviyesi olarak işaret ettiği bin 700 dolara ulaşılmadan önce ek destek olarak hareket edebilir.