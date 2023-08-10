Ethereum’un 2 Bin 50 Dolar Sırrına Vurgu Yapan Analist Bu Altcoin’de Patlama Bekliyor!

Özet

  • - Kripto para analisti Bluntz, Chainlink'in (LINK) önemli bir çıkış yapmaya hazır olduğunu belirtti.
  • - Analist, LINK 7,63 dolar seviyesinden işlem görürken Ethereum'un (ETH) da 2 bin 50 dolarlık kritik direncin kırmasını bekliyor.
  • - Bluntz'a göre ETH'nin bu direnci geçmesi, büyük bir yükselişin sinyalini verebilir.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
08:56
10 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para analisti ve stratejisti Bluntz, orta ölçekli altcoinler’den merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘in (LINK) en büyük kripto para Bitcoin (BTC), altcoin kralı Ethereum (ETH) ve ABD doları karşısında önemli bir çıkış yapmaya hazır göründüğünü söyledi. Analist ayrıca ETH’de 2 bin 50 dolar direncinin geçilmesi halinde yüzde 40’ı bulan ve hatta aşan bir yükseliş olabileceğine inanıyor.

Chainlink’in (LINK) Fiyat Grafiğindeki Yükseliş Devam Formasyonu: Boğa Bayrağı

Anonim kripto para analisti ve stratejisti Bluntz, merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘in BTC, ETH ve USD paritelerinin tamamında bir yükseliş devam formasyonu oluşturduğunu bildirdi.  Analiste göre, LINK’in fiyat hareketi genel olarak durgun olan kripto para piyasasının ortasında öne çıkıyor oluşu ile oldukça dikkat çekici:

Bir süredir bu düşüşte iyi görünen bir şey bulmakta zorlanıyordum, ancak LINK nihayet burada sadece USD paritesinde değil, aynı zamanda BTC ve ETH paritelerinde de oluşan potansiyel bir boğa bayrağı kırılımıyla umut verici görünmeye başladı.

LINK, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,48 yükselişle ve 4.10 milyar dolar piyasa değeri ile USD paritesinde diyagonal direncine dokunmaya çok yakın bir seviye olan 7,63 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETH’de Yüzde 40’lık Sert Yükselişin Yolu 2 Bin 50 Dolardan Geçiyor

Bluntz, ayrıca altcoin kralı Ethereum‘a ilişkin de güncel görünümü değerlendirdi. Analist, ETH’nin Bitcoin’in yükselen üçgen formasyonundan çıktıktan sonra büyük ölçüde yükseldiği 2019’un başında piyasa yapısını yansıtıyor gibi göründüğünü söyledi. Analiste göre, Ethereum 2 bin 50 dolar direncin üzerine çıkması halinde muhtemelen parabolik bir yükseliş yapacak:

ETH nihayet 2 bin 50 dolar seviyesindeki direncin üzerine çıkacak olursa bu bir sel kapısının açılma anı olacak. Herhangi bir ‘yeniden test’ olmayacak, sadece haftalık zaman diliminde yüzde 40’lık yeşil bir mum yakılacak. Bana göre bu bir “eğer” değil “ne zaman” durumu. Burada yapmamız gereken tek şey mevcut düşüşten sağ çıkabilmek. ETH’deki 2 bin 50 dolardan olacak kırılma mumu büyük olasılıkla ETH/BTC’yi dibe vurdan bir mum olacak.

ETH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,37 düşüşle bin 850 dolardan el değiştiriyor. Veriler ETH’nin son 7 günde yüzde 0,75 değer kazandığını, son 30 günde ise yüzde 0,38 değer kaybettiğini gösteriyor.

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