ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple‘a açtığı davada yargıç Analisa Torres’in verdiği XRP kararına itiraz etmek için önemli bir hamlede bulundu. Torres’in kararı XRP ile yakından ilişkili olan Ripple için kısmi zafer olarak görülüyordu, ancak SEC’in kararı temyize götürmeye hazırlanıyor oluşu davanın yeniden belirsizliğe sürüklenmesine, kripto paralar için ABD’deki düzenleyici manzara hakkında yeniden soruların gündeme gelmesine neden olacak.

SEC’in Temyiz Başvurusunda Gündeme Getirdiği Konular

SEC, New York Güney Bölgesi’ne sunduğu bir mektupta Yargıç Analisa Torres’ten duruşma öncesi izin istedi. Mektupta ayrıca mahkemenin Ripple’ın XRP işlemlerinin belirli yönlerinin Howey Testi ile belirlenen emsaller kapsamında menkul kıymet veya satışı olup olmadığı iddiasına odaklanıldı. İtirazın temelinde, Ripple’ın XRP alıcılarına yaptığı “programatik” teklif ve satışların yanı sıra emek ve hizmetler karşılığında yaptığı “diğer dağıtımlar”ın menkul kıymet satışı olup olmadığının yorumlanması yatıyor.

Buna ek olarak SEC, esasen tam yargılamanın sonuçlanmasından önce bir kararın gözden geçirilmesi olan ara inceleme de talep etti. Bu yaklaşım, uzun süren davalardan ve birden fazla duruşma olasılığından kaçınma arzusunun yanı sıra, bu tip konuların çözümüne bağlı olabilecek diğer bekleyen davalar üzerindeki etkilerini ele alma arzusundan kaynaklanıyor.

SEC’in Temyiz Hamlesi ve XRP

SEC’in Yargıç Torres’in verdiği ve kısmen Ripple‘ın lehine olan kararını temyize götürme hamlesi, devam eden ve zaten yeterince karmaşık olan davadaki karmaşıklığın artması anlamına geliyor. Temyiz başvurusunda bulunma kararı, yargıcın yasal yorumunu SEC’in kabul etmek istemediğini ve XRP’nin bir menkul kıymet olarak kendi sınıflandırmasını savunmaya kararlı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, bu eylem SEC’in kripto düzenlemesi konusundaki duruşunun değişmeden kaldığı ve hızla değişen dijital varlık ortamına uyum sağlamak istemediğini gösteriyor.

Uzmanlar temyiz sürecinin aylar hatta yıllarca sürebileceği ve XRP’nin düzenleyici statüsünü çevreleyen belirsizliğin daha da artacağı üzerinde duruyorlar. Kripto para piyasası ve yatırımcıları bu süre zarfında XRP‘nin bir menkul kıymet mi, emtia mı yoksa ikisi arasında bir şey mi olarak sınıflandırılacağından emin olamayacaklar.

Oluşan belirsizliğin XRP’nin piyasa değerini ve kripto para piyasasının geri kalanını potansiyel olarak etkileyecek. Bu etkinin temelinde ise yatırımcıların düzenleyici netlik elde edene kadar temkinli bir yaklaşım benimseyecekler olması yatıyor.