Ünlü Televizyon Şovunda Büyük Kehanet! 3023 Yılında Bitcoin Var Olacak Mı?

Özet

  • - Futurama, son bölümünde 3023'te Bitcoin madenciliğinin devam edeceğini belirtti.
  • - Dizi, Bitcoin madenciliği yapmaya devam eden insanları alay konusu yaptı.
  • - Futurama Bitcoin'in icadından çok daha önce ortaya çıkarılmış bir şov.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
02:00
10 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Milyonlarca takipçisi bulunan ünlü televizyon animasyon dizisi Futurama büyük bir kehanette bulundu. İlk kez 1999 yılında yayınlanan dizinin son bölümü, izleyicilerini 3023 yılında insanların (ve robotların) hala Bitcoin madenciliği yapıyor olacağını işaret etti. Bitcoin’in Satoshi Nakamoto’nun gözünde bir parıltı olmasından çok önce yaratılan animasyon bilim kurgu dizisi Futurama, en son tekrarının üçüncü bölümünde kripto para madencileriyle dalga geçti.

Bitcoin İle Dalga Geçildi

Hulu’da 6 Ağustos’ta yayınlanan “How the West Was 1010001” adlı bölümde ana karakterler kendilerini Robot Mafyası’na borçlu buluyor ve Vahşi Batı’da Bitcoin yaratmak için gereken malzemelerin madenciliğiyle ilgili bir parodi olan “Kripto Ülkesi “ne gitmek zorunda kalıyorlar.

Futurama’ya göre, 3023 yılında BTC‘nin fiyatı hala değişken olmakla kalmıyor, aynı zamanda insanlar blok madenciliğine devam etmek için “ucuz, pis elektrik” arayışıyla seyahat etmeye de devam ediyorlar.

Bölümdeki gülünç şakalar arasında kripto madenciliği çiplerinde kullanılmak üzere talyum elementinin toplanması, Eski Batı kasabası Doge City’ye taşınılması ve BTC madencilerinin atmosferi iyonize edecek kadar muazzam miktarda güç kullanması yer alıyor. Şov öncelikle Bitcoin ile dalga geçse de lanet Ethereum ve kripto madenciliği için kullanılan robot kafalara da yer verdi.

Futurama Bitcoin’den Daha Eski

Futurama ilk olarak Mart 1999’da, yani ilk Bitcoin işleminden yaklaşık 10 yıl önce yayınlanmıştı. Dizi son bölümünden önce kripto paralardan nadiren de olsa bahsetmiş olsa da, kripto varlıklar South Park gibi animasyon programlarından Görevimiz Tehlike’ye kadar ana akım film ve televizyon dizilerinin bir parçası haline geldi: Impossible – Dead Reckoning Part One’da da bahsedildiği biliniyor.

İlginç bir şekilde Futurama, karakterlerin kurgulanmış bir komedi geleceğinde bile 3023 yılında neden hala Bitcoin madenciliği yapıyor olacaklarına değinmedi. BTC’nin yarılanma sürecine dayanarak, tahminler son bloğun büyük olasılıkla kabaca 2140 yılında kazılacağını gösteriyor.

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