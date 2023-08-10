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  •   Herkesin Uyardığı Altcoin Düşüyor! 2 Doların Altında Uçurum Var!

Herkesin Uyardığı Altcoin Düşüyor! 2 Doların Altında Uçurum Var!

Özet

  • - WLD Coin fiyatı 2 doların altında yeni ATL seviyeleri oluşturmaya hazırlanıyor.
  • - Düzenleyici kurumlarla yaşadığı sorunlar daha büyük satış dalgaları doğurabilir.
  • - Öte yandan aktif adresler yüzde 80 azalırken balinalar 1,9 milyon dolarlık alım yaptı.
  • - Piyasaya etkisi: Negatif
01:00
10 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatında devam eden satışlar son yükselişin likidite avı olduğu iddialarını güçlendiriyor. Öte yandan bazı altcoinler daha büyük kayıplar yaşadı. Özellikle düzenleyicilerle sorun yaşamasına kesin gözüyle bakılan WLD Coin güne 1,8 dolar seviyesinde devam ediyor. Medyatik kurucusuna rağmen proje birçok açıdan sorunlu.

Worldcoin (WLD)

Worldcoin (WLD) fiyatı Salı günü 2 dolarlık destek seviyesinin altına geriledi ve Ağustos ayındaki kaybını %25’e taşıdı. Bu şaşırtıcı değil ve lansman gününden bu yana projenin hukuki açıdan yaşayacağı sorunlarla ciddi değer kaybedebileceğinden bahsediyordu.

Worldcoin (WLD) medyada kendine fazlasıyla yer buluyor çünkü birçok devlet vatandaşlarının biyometrik verilerinin birkaç token karşılığında toplanmasına rıza göstermiyor. Santiment‘e göre, günlük işlemlerde WLD’yi benimseyen aktif kullanıcılar hızla azaldı. Aşağıda gösterildiği gibi, Worldcoin 8 Ağustos’ta yalnızca 440 Aktif Adres gördü ve bu lansman tarihindeki rakamın yüzde 80 altında.

Worldcoin (WLD) Alınır Mı?

On-chain okumalar yaşanan düşüşe rağmen balinaların alımlarını sürdürdüğünü söylüyor. Aşağıdaki Santiment grafiği, 100.000 ila 1 milyon WLD tokenına sahip balinaların Ağustos ayındaki düşüşü takip ettiğini gösteriyor. 1 Ağustos itibariyle, balinalar 4,02 milyon WLD token’lık kümülatif bir bakiyeye sahipti. Ancak 9 Ağustos itibariyle balinalar şu anda 5,02 milyon WLD’ye sahip.

Bu, Worldcoin balinalarının daha fazla WLD token satın almak için son düşüşten nasıl yararlandığını gösteriyor. Tipik olarak, balina yatırımcıları daha fazla token satın alarak bir fiyat düşüşüne tepki verdiklerinde, erken bir fiyat toparlanmasından emin olduklarına işaret eder. Eğer böyle bir çabaları olacaksa kısa süre içinde WLD Coin fiyatı 1,9 dolar desteğini geri almalı.

Fakat alımların güncel kurdan değeri yaklaşık 2 milyon dolar olduğu için aldatıcı da olabilir. Gelecekte açılacak ve davaya dönecek soruşturmalar nedeniyle WLD Coin riskli görünmeye devam ediyor. Yatırımcıların zincirleme davalarla fiyatın yaşayabileceği satış dalgalarını da hesaba katması önemli.

Diğer taraftan OpenAI CEO’su Sam eğer başarılı olmak istiyorsa insanlara para eden tokenler vermeli. Bunun için de biyometrik verileri toparken token fiyatını makul seviyede tutmaya devam etmesi gerekiyor.

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