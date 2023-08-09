Emin Gün Sirer tarafından başlatılan Avalanche (AVAX) iyi günler yaşamıyor ve LUNA önemli sinyaller gönderiyor. Kripto para yatırımcıları için bu iki altcoin farklı şeyler anımsatıyor. Avalanche uzun vadede layer1 çözümlerinin başarısına inananların odak altcoinlerinden olurken LUNA spekülatif hareketlere odaklananların gözdesi. Peki hangisi başarılı olur?

Avalanche (AVAX) Coin Yorum

Ethereum ikinci katman çözümlerinin (Arbitrum, Polygon) kullanıcı tabanını genişletmesi ve Ethereum’un parlak geleceği onun katillerini korkutuyor. 2021 yılında Ethereum katilleri için yatırımcılar uzun vadede daha iyimser görünüyordu. Ancak PoS geçişi ve saniye başı işlem miktarını artıracak planlanan güncellemeler (ölçeklendirme için iyileştirmeler) onların cazibesini azalttı. Üstelik daha yakın zamanda PayPal kendi stablecoin’ini burada ihraç etti. Tıpkı Çin’in en büyük bankalarından birinin tokenize Ethereum ağında kağıt ihraç edişi gibi.

Çok zincirli dünyanın Ethereum l2 çözümlerinin işgaline uğrama ihtimali yatırımcıları endişelendirse de kısa ve orta vadeli fiyat görünümünü inceleyelim.

Yazı hazırlandığı sırada BTC 29.500 dolar bölgesini korumakta zorluk çekiyor. Bu da büyük yatırımcıların satışlar için likidite toplamak amacıyla fiyatı şişirmiş olabileceğini gösteriyor. Borsalara gönderilen hacimli transferler fiyattan aniden 500 doları sildi. AVAX Coin ise şimdi 12,6 dolardan alıcı buluyor.

Ağustos ayında 12,79 dolar seviyesini koruyamayan fiyat şimdi yeniden 12,27 dolar tabanına koşuyor olabilir. Yatırımcılar direnç bölgesi aşılmadığı sürece daha fazla düşüş için endişelenecek. Destek bölgesinin kaybı halindeyse 11,14 dolar seviyesine kadar fiyat erimesi sürebilir.

LUNA Coin Artar Mı?

Bir kripto paranın fiyatı neden artar? Büyük bir ortaklık duyurusu, ağ güncellemesi, balina ilgisi veya spekülatörlerin fiyatı şişirmesiyle. Terraform Labs’ın beyinleri parmaklıklar ardında olduğu için LUNA Coin yatırımcılarının beklediği şey spekülatif yükselişler. Ancak fiyat uzun süredir yeni ATL seviyeleri (tüm zamanların en düşük) seviyeleri oluşturuyor.

ATL seviyelerinden alım yapan yatırımcıları zengin edecek bir yükseliş mevcut likidite kıtlığında mantıklı görünmüyor. Ağdaki büyük bir gelişmeyle fiyatın yükselmesi de pek makul değil çünkü geliştiriciler, ağdaki popüler uygulamalar geçtiğimiz yıl çoktan kaçtı. İşbu durumda fiyatın yeniden 100 dolar olacağına inanmak büyük yükselişler beklemek LUNA Coin için aşırı iyimserlik olabilir. Hatta bu iyimserliğini sosyal medyadaki gizemli spekülatörlerden besleniyorsa kandırılıyor bile olabilirsiniz.

LUNA Coin fiyatı yıl 2,34 dolarda başladı. 10 Haziran tarihinde ATL olarak 0,48 doları gördü. Şimdiyse 0,55 dolardan alıcı buluyor. Fiyat eğer ATL bölgesine bu kadar yakında ve proje uzun vadede gelecek vadetmiyorsa daha derin dipler yapması beklenir.

Kriptoda Çarpma İşleminin Önemi

Hemen ufak bir başlık açalım ve sosyal medyadaki saçma fiyat hedeflerinin ne kadar mantıksız olduğunu görelim. LUNC için birçok hesabın 0,1 ve 1 hatta 10 dolar gibi saçma hedefler verdiğini görebilirsiniz. Arz 5 trilyon 814 milyardır. LUNC fiyatının 1 dolar olabilmesi için piyasa değerinin 5 trilyon 814 milyar dolar olması gerekir. Veya 0,1 dolar olabilmesi için 581 milyar dolar piyasa değerine ulaşmasına ihtiyaç vardır. Şu anda kripto paraların kümülatif değeri 1,18 trilyon dolar. Gelecek boğa sezonunda bunun 10 trilyon dolar olduğunu bile görsek LUNC asla bu piyasa değerine ulaşamaz. Peki arz düşerse? Senin elinde yüz milyonlarca LUNC Token varken hangi arz nasıl yok olacak? Herkes elindeki arzı yakacaksa arz düşebilir ancak herkes milyoner olmak istiyorsa %99,9’luk bir arz düşüşü de mümkün değil.

LUNA için aynı şeye bakalım. Toplam arz 1 milyar ve dolaşımda 342 milyon token var. Fiyatın 10 dolar olması için 3 milyar doları aşan bir piyasa değerine ihtiyaç var. 100 dolar içinse 30 milyar dolarlık piyasa değeri aşılmalı.

APTOS, SUI, COSMOS, Solana, AVAX ve daha onlarca güçlü rakibi varken LUNA nasıl bir fayda üretecek de 30 milyar dolarlık piyasa değeri oluşturacak? Bu da LUNC kadar imkansız olmasa da çok düşük bir ihtimaldir.

Özetle dört işleme bile ihtiyacınız yok dolaşım arzı*hedef fiyat dediğinizde kimin sizin hayallerinizle alay ettiğini kolayca bulabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.