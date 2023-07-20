Binance borsasında da işlem popüler kripto para son 1 yılda yatırımcıların gündeminden bir türlü düşmedi. Bu yüzden fiyat kayıpları önemli ölçüde sınırlıydı. Yatırımcılara daha az kayıp yaşatan altcoin bugünlerde kabuk değiştirmeye hazırlanıyor. Bu durum ona ilgiyi daha da artırabilir.

Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) fiyatı, SEC’in onu Haziran ayındaki dava dosyasında menkul kıymet olarak damgalamasıyla düştü. 11 Haziran tarihinde dip bölgeye inen fiyat 0,58 doları görmüştü. Popüler kripto para şimdi düzenleyici kaygıları gidermek ve kullanım alanını genişletmek için MATIC’ten POL Tokene dönüşüyor.

Polygon ekibi 13 Haziran 2023’te yeni bir POL tokenı piyasaya sürmeyi planlayan yeni bir Polygon 2.0 whitepaper yayınladı. Özellikle ademi merkeziyetçilik konusunda önemli olan bu dönüşüm adımı onu daha az merkezi hale getirecek. Böylece SEC’in gazabından kurtulmayı uman ekibin başarılı olmayacağını zaman gösterecek.

MATIC Coin Yorum

Polygon 2.0 duyurusunun 13 Haziran’da yayınlanmasından bu yana MATIC fiyatı şimdiden %13 değer kazandı. Tokenomik modifikasyonlar ve tartışmalar devam ederken, Polygon MATIC’ten POL tokenine geçişin fiyata pozitif etki etmesi bekleniyor.

POL Token duyurusundan bu yana balina yatırımcıları alım satım faaliyetlerini artırdı. Santiment tarafından sağlanan verilere göre 13 Haziran duyurusundan bir gün önce Polygon yalnızca 61 Balina İşlemi kaydetti. Ancak 18 Haziran kapanışında bu sayı 112’ye yükseldi.

Yukarıdaki grafik, fiyatın bu hafta marjinal olarak düşmesine rağmen balinaların daha fazla alım yaptığını gösteriyor. Görünüşe göre balinalar, MATIC‘ten POL tokenine geçiş teknik incelemesinde özetlenen gelecekteki stake ödülleri ve yönetişim avantajları için şimdiden konumlanmış durumda.

Diğer yandan ağdaki aktif adreslerin sayısı da duyurundan bu yana artmaya devam ediyor. Balinalar ve bireysel yatırımcılar arasındaki artan işlem aktivitesi, Polygon MATIC’ten POL token’a geçişin fiyata ciddi anlamda katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

Olası yükselişte MATIC veya gelecekteki adıyla POL Token 1 dolar hedefini aşabilir. Ancak genel piyasadaki düşüş onu da aşağı çekerse ilk durak 0,7 dolar olacaktır.