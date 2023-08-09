DeFi’nin babası olarak bilinen Andre Cronje geçtiğimiz yıl projesini terk etmiş ardından geri dönmüştü. Bunlar olurken FTM Coin fiyatının ciddi dalgalanmalar yaşadığını gördük. Bugün bazı önemli açıklamalarda bulunan Andre Cronje l2 konusunda yapmak istedikleri şeyin yanlış anlaşıldığını savundu.

FTM Coin Haberleri

Geçtiğimiz ay Celo ağı birinci katman ağını optimistic rollup’lar kullanarak Ethereum üzerinde bir l2’ye dönüştürmek için oylama yaptı. Bu öneri kabul edildi ve birçok l1 çözümünün benzer yönde niyet beyan etmesiyle çok zincirli dünyanın Ethereum layer2 çözümlerinden oluşacağı yorumları yapıldı.

Fantom Vakfı kurucu ortağı ve mimarı Andre Cronje bugün verdiği bir röportajda Fantom’un, Fantom ağını Ethereum’a CELO ile benzer bir yöntemle bağlamayı düşündüğünü söyledi.

“Optimistic Stacks, Arbitrum Stack, tüm bu şeylere, gerçek varlık köprülerinin daha yüksek bir güvenlik garantisine sahip olabilmek için bu kanıtları nasıl kullandığını görmek için bakıyoruz. Kendi köprümüz için onları inceliyor ve araştırıyoruz.”

Fantom Vakfı CEO’su Michael Kong, Layer 2 teknolojisinin bu şekilde uygulanmasının Fantom ağının Ethereum ekosisteminden daha fazla likiditeye erişmesine olanak sağlayacağını da sözlerine ekledi. Ancak Cronje, Katman 2 ağı diye bir şey olduğunu düşünmüyor. Tipik olarak Katman 2 ağı olarak adlandırılan şeyi bir yan zincir olarak görmeyi tercih ediyor ve bunları birleştiren optimistic rollup teknolojisini ikisi arasında bir köprü olarak görüyor. Bunun anlamsal bir fark olduğunu kabul ediyor, ancak bu konuda oldukça sabit fikirli olduğunun altına çiziyor.

“Bu köprüyü benimsememiz bizi bir Katman 2 yapar mı? Hayır, çünkü Katman 2 sadece bir yan zincirdir”.

FTM Coin Grafik Yorum

Cronje genel kabul gören görüşten farklı şeyler söylüyor ve müstakil ağın l2 çözümüne dönüşmeyeceğini iddia ediyor. Peki FTM Coin fiyatı ne durumda? Popüler altcoin yazı hazırlandığı sırada 0,23 dolardan alıcı buluyor. BTC fiyatındaki olumsuzluk onu da kırmızıya boyadı.

Fiyat 10 Haziran tarihinden bu yana 0,22 dolar ile 0,32 dolar arasında dalgalanıyor. 14 Temmuz tarihinde Ripple kararıyla son kez üst çizgiyi hedefleyen fiyat yaklaşık 1 aydır tabana yakın seyrediyor. Kısa vadede 0,25 dolar üstü kapanışlar olmadığı sürece 0,32 doların hedeflenmesi zor görünüyor ve BTC’nin mevcut görünümü negatif senaryoyu destekliyor. Fiyat eğer taban çizgisinin altına kayarsa 0,195 ve 0,167 dolara kadar düşüş yaşayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.