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Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!

Veriler, son 45 günde tanık olunan tüm olumsuz olaylara rağmen Solana'nın (SOL) son derece geniş bir ağ olmaya devam ettiğini gösteriyor.
22:00
11 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası FTX’in iflasını duyurmasından bu yana hakkında süregelen kıyamet senaryolarına rağmen, Solana (SOL) ağı hala sektördeki en büyük ağlardan biri olmaya devam ediyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH) ile karşılaştırıldığında, Solana’nın çeşitli açılardan piyasadaki en büyük ikinci ağ seviyesine kolayca ulaştığı anlaşılıyor.

Gerçekleştirilen NFT İşlemleri Bakımından Ethereum Kadar Popüler

Chris Burniske, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlardan birinde şaşırtıcı veriler paylaştı ve Solana’nın bugüne kadar Ethereum ağındaki kadar çok NFT işlemi gerçekleştirdiğinin altını çizdi. NFT’ye bağlı bu kadar çok sayıda işlem, kullanıcıları o kadar da şaşırtmamalı. 2021 yılında Solana, nispeten düşük işlem ücreti ve sektördeki ağların popülerliği sayesinde NFT yaratıcıları arasında en popüler ağlardan biri haline gelmişti.

Öte yandan, Ethereum ağındaki işlem ücretleri oldukça yüksek seviyelere koşuyor, kullanıcılarına ağ üzerinde gerçekleştirdikleri işlem başına 150 dolara kadar ödeme yapmaktan başka seçeneği bırakmıyordu. Bu Ethereum’u sektördeki kullanıcıların çoğu için pratik olarak kullanılamaz hale getirmişti, ağı eleştirilerin hedefi yapmıştı.

Aynı eğilim DeFi endüstrisi için de geçerli hale geldi. Boğa koşusunun başlangıcında, merkeziyetsiz uygulamalarının çoğunun Ethereum üzerinde çalışıyor olması bu uygulamalardaki işlem ücretleri uçurdu. Ancak boğa piyasası Kasım ayında zirveye doğru yükselirken, merkeziyetsiz çözümlerin hacminin Ethereum ağındaki işlem ücretlerinin yüksek olmasından dolayı Solana veya Layer 2’ler gibi alternatif ağlara aktığı görüldü.

DeFi ve NFT Endüstrisinin Çöküşü

Ne yazık ki, hem DeFi hem de NFT endüstrilerinin çöküşü, hem Solana hem de Ethereum ağlarından kademeli olarak fon çıkışlarına neden oldu. Ethereum ağı, güçlü güncellemeler ve iyileştirmeler sayesinde ayı piyasasında başarılı bir şekilde tutunmayı başarırken, Solana değerinin çoğunu kaybetti ve öngörülebilir gelecekte toparlanmak için bireysel yatırımcıların desteğinden çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyor gibi görünüyor. Yine de veriler Solana’nın son derece güçlü olduğuna işaret ediyor.

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