DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin ekimde yüzde 20,1 geriledi, üçüncü çeyrek kazanımları azaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin, ekimde yüzde 20,1 gerileyerek Uptober beklentisini yine karşılayamadı.
  • 📉 $DOGE, geçen yıl ekimdeki yüzde 20 kaybın ardından bu yıl da benzer ölçüde düştü.
  • 📊 Temmuz ile eylül arasında yüzde 31,2 yükselen varlık, ekimde 0.09447 dolardan 0.07197 dolara indi.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Dogecoin, kripto piyasasında uzun süredir güçlü geçen ekim aylarına verilen Uptober beklentisini bu yıl da karşılayamadı. Piyasa değeri bakımından en büyük meme coin olan varlık, ekim ayını sert kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

İçindekiler
1 Ekim performansında ikinci yıl üst üste zayıflık
2 Üçüncü çeyrekteki yükselişin bir bölümü silindi
3 Yılın son bölümü için belirsizlik sürüyor

Ekim performansında ikinci yıl üst üste zayıflık

CryptoRank verilerine göre DOGE, bu ekimde yüzde 20,1 değer kaybetti. Geçen yılın aynı ayında da yüzde 20 düşen varlık, böylece ekim döneminde üst üste ikinci kez belirgin kayıp yaşamış oldu.

Uptober, büyük kripto paraların ekim ayında tarihsel olarak görece güçlü performans göstermesi nedeniyle piyasada yaygın kullanılan bir ifade. Buna karşın Dogecoin’de bu yıl görülen gerileme, ay başındaki iyimser havanın fiyatlara yansımadığını ortaya koydu.

CryptoRank verileri, DOGE’nin ekimde yüzde 20,1 gerilediğini ve geçen yılın aynı ayındaki yüzde 20’lik düşüşe yakın bir tablo oluşturduğunu gösteriyor.

Üçüncü çeyrekteki yükselişin bir bölümü silindi

Ekimdeki sert düşüş, ağustos ve eylülde görülen art arda yükseliş serisini de sona erdirdi. Bu kırılma, piyasa duyarlılığında kısa sürede yön değişimi yaşandığına işaret etti.

Dogecoin, temmuz ile eylül arasını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 31,2 yükselmiş ve dönemi 0.09447 dolarda tamamlamıştı. Ancak ekimde fiyatın 0.07197 dolara gerilemesi, bu kazanımların önemli bir kısmını geri verdi.

Ekimdeki geri çekilme, Dogecoin’in ağustos ve eylülde biriktirdiği ivmeyi keserken üçüncü çeyrek boyunca elde edilen getirilerin bir bölümünü de sildi.

Yılın son bölümü için belirsizlik sürüyor

Ekim ayındaki kayıp, yılın son çeyreğine zayıf bir başlangıç anlamına geliyor. Bu nedenle Dogecoin’in kasım ve aralıkta yeniden hız kazanıp kazanamayacağı şimdilik netlik taşımıyor.

Piyasadaki genel beklenti geçmiş yıllardaki mevsimsel güçlenmeye dayanırken, son iki ekim verisi Dogecoin’in bu dönemde söz konusu eğilimden ayrıştığını gösterdi. Bu tablo, yıl kapanışına giderken yatırımcıların fiyat performansını daha temkinli izlemesine neden olabilir.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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