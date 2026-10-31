Shiba Inu, 1,7 milyon cüzdan hedefine yeniden yaklaştı

Shiba Inu’nun Ethereum ağındaki cüzdan sayısı, son günlerde görülen dalgalanmaya rağmen 1,7 milyon eşiğine yakın seyrini koruyor. Fiyat performansındaki zayıflık ve kripto piyasasındaki oynaklık sürerken, SHIB tutan boş olmayan cüzdanların sayısında kısa süreli bir gerileme yaşandı.

İki günde yaklaşık 2.500 adres silindi

Etherscan verilerine göre 27 Ekim ile 28 Ekim arasında SHIB tutan yaklaşık 2.500 cüzdan adresi ağdan çıktı. Bu düşüş, meme coin piyasasındaki genel zayıflık ve daha geniş kripto piyasasındaki sert fiyat hareketleriyle aynı döneme denk geldi.

Geri çekilmenin nedeni net biçimde ortaya konmuş değil. Buna karşın veriler, düşüşün kalıcı bir kırılmadan çok kısa vadeli bir zayıflamaya işaret edebileceğini gösteriyor. İki günlük sert düşüşün ardından holder sayısındaki eğilim yeniden yukarı döndü.

Etherscan verileri, 27 Ekim ile 28 Ekim arasında SHIB tutan yaklaşık 2.500 adresin silindiğini, ancak sonrasında cüzdan sayısının yeniden artış yönüne geçtiğini gösteriyor.

1,7 milyon eşiği halen erişilebilir görünüyor

31 Ekim itibarıyla Ethereum üzerinde SHIB tutan boş olmayan cüzdan sayısı 1.696.255 olarak kaydedildi. Bu tablo, Shiba Inu’nun 1,7 milyon holder hedefine ulaşması için yalnızca 3.745 adrese daha ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

Shiba Inu, Ethereum üzerinde çalışan ve özellikle bireysel yatırımcı ilgisiyle öne çıkan bir meme token olarak biliniyor. Son geri çekilmeye rağmen cüzdan sayısının yeniden artması, ağdaki kullanıcı tabanının tamamen zayıflamadığına işaret ediyor.

31 Ekim verileri, Shiba Inu’nun 1,7 milyon cüzdan eşiğinin yalnızca 3.745 adres uzağında bulunduğunu ortaya koyuyor.

Toparlanma sinyali izlendi

Son birkaç günde görülen toparlanma, yeni kullanıcı girişinin tamamen durmadığını gösterdi. Cüzdan sayısındaki artışın sürmesi halinde SHIB’in önümüzdeki haftalarda 1,7 milyon dönüm noktasına ulaşması mümkün olabilir.

Bununla birlikte piyasa oynaklığı devam ettiği için cüzdan sayısındaki hareketlerin kısa vadede dalgalı seyretmesi olası görünüyor. Mevcut veriler, son düşüşün ardından holder tabanında yeniden denge arayışının sürdüğüne işaret ediyor.