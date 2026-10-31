DOGECOIN (DOGE)

Trezor, Dogecoin kullanıcılarını Safe 5 güvenlik riski için uyardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Trezor, Mart 2026 sonrası CryptoBilis’ten alınan Safe 5 cihazları için uyarı yayımladı.
  • 🔐 Kullanıcılardan fonlarını yeni kurtarma ifadesiyle oluşturulan yeni bir cüzdana taşımaları istendi.
  • 🐶 Uyarı, Dogecoin topluluğunda Mishaboar’ın CryptoBilis kaynaklı risk çağrısının ardından öne çıktı ve $DOGE sahiplerini de ilgilendiriyor.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Trezor, CryptoBilis üzerinden satın alınan bazı Safe 5 cihazlarında donanıma dışarıdan müdahale edilmiş olabileceğine dair bir bildirim sonrası kullanıcıları uyardı. Uyarı, özellikle Mart 2026 ve sonrasında bu satıcıdan cihaz alanları kapsıyor.

İçindekiler
1 Yeni cüzdan ve yeni kurtarma ifadesi çağrısı
2 Anahtarlar ele geçirilirse fiziksel cihaza gerek kalmıyor
3 Trezor inceleme başlattı

Yeni cüzdan ve yeni kurtarma ifadesi çağrısı

Dogecoin topluluğunun öne çıkan isimlerinden Mishaboar, söz konusu dönemde CryptoBilis’ten Trezor alan kullanıcıların vakit kaybetmeden varlıklarını tamamen yeni bir cüzdana taşımalarını istedi. Mishaboar, bu işlem sırasında daha önce kullanılmamış yeni bir kurtarma ifadesi oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Mishaboar, Mart 2026 ve sonrasında CryptoBilis’ten Trezor satın alanların fonlarını mümkün olan en kısa sürede yeni oluşturulmuş bir kurtarma ifadesine sahip tamamen yeni bir cüzdana aktarması gerektiğini söyledi.

Uyarıda, risk altına girmiş olabilecek bir cüzdana ait kurtarma ifadesinin yeniden kullanılmaması gerektiği de açık biçimde belirtildi. Cihazı sıfırlamanın ya da aynı kurtarma ifadesini başka bir cüzdana aktarmanın tek başına koruma sağlamayacağı ifade edildi.

Anahtarlar ele geçirilirse fiziksel cihaza gerek kalmıyor

Mishaboar, donanım cüzdanlarıyla ilgili sık karıştırılan temel bir noktaya da işaret etti. Kripto varlıklar cihazın içinde tutulmuyor; varlıklar blokzincir üzerinde bulunuyor ve cüzdan yalnızca bu varlıklara erişim sağlayan özel anahtarları saklıyor. Bu anahtarlar üçüncü kişilerin eline geçerse, fonlara dünyanın herhangi bir yerinden erişim sağlanabiliyor.

Donanım cüzdanı coin’leri içinde taşımaz; asıl kritik unsur, blokzincirdeki varlıklara erişim sağlayan anahtarlardır.

Bu nedenle kullanıcıların yalnızca cihaz değiştirmenin yeterli olacağını düşünmemesi isteniyor. Aynı kurtarma ifadesi kullanılmaya devam edildiği sürece güvenlik açığının ortadan kalkmayabileceği değerlendiriliyor.

Trezor inceleme başlattı

Trezor, bildirime konu edilen cihazın fiziksel inceleme için henüz şirkete ulaşmadığını açıkladı. Buna karşın şirket, güvenlik ekibinin incelemesi sürerken bildirimi yeterince ciddi bulduğunu ve müşterileri önceden haberdar etmeyi tercih ettiğini kaydetti. Trezor, şu ana kadar CryptoBilis müşterilerinden şirkete ulaşan doğrulanmış bir fon kaybı bildirimi bulunmadığını da aktardı.

Cihazını henüz kurmamış kullanıcılara da ayrı bir uyarı yapıldı. Bu kişilerin mevcut bir cüzdana ait eski yedeği ya da kurtarma ifadesini kesinlikle kullanmaması ve bu bilgileri hiçbir kişiyle paylaşmaması gerekiyor.

Trezor, kripto varlıklar için donanım cüzdanı üreten bir şirket olarak biliniyor. Safe 5 ise şirketin ek güvenlik özellikleri sunan cüzdan modelleri arasında yer alıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dogecoin’de üç hafta sonra ölüm kesişimi oluştu

Dogecoin topluluğunda DeFi ve kullanım amacı tartışması büyüdü

Dogecoin’de hesap krizi, topluluk merkezileşme tartışması başlattı

2026’da yeni çıkan memecoin’ler: MemeToro, DOGE ve PEPE karşılaştırması

Dogecoin ETF’lerinde ağustostan bu yana en yüksek çıkış görüldü

Dogecoin Labs, DOGE’yi ödeme aracı haline getirmek için kuruldu

Dogecoin’de balina alımları artarken 0,08 dolar eşiği korunuyor

Bu Haberi Paylaş
Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
Takip Et:
Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu cüzdan sayısı 2026’da 1,69 milyonu aştı
Bir Sonraki Yazı Shiba Inu, 1,7 milyon cüzdan hedefine yeniden yaklaştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Inu, 1,7 milyon cüzdan hedefine yeniden yaklaştı
SHIBA INU (SHIB)
Shiba Inu cüzdan sayısı 2026’da 1,69 milyonu aştı
SHIBA INU (SHIB)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?