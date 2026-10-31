Shiba Inu cüzdan sayısı 2026’da 1,69 milyonu aştı

Shiba Inu ekosisteminde cüzdan sayısı 2026 boyunca artmayı sürdürdü. Zincir üstü verileri paylaşan Etherscanshib, yıl başından bu yana SHIB tutan adres sayısına 147.593 yeni cüzdan eklendiğini açıkladı.

Cüzdan sayısındaki artış sürüyor

30 Ekim 2026 tarihli günlük güncellemede 210 yeni holder daha kaydedildi. Böylece zincir üstündeki toplam SHIB holder sayısı 1.696.223 seviyesine ulaştı. Bu tablo, fiyat baskısının sürdüğü bir dönemde bile Shiba Inu’nun zincir üstü görünürlüğünü koruduğuna işaret ediyor.

Etherscanshib, yıl başından bu yana SHIB holder tabanına 147.593 adres eklendiğini ve toplam sayının 1.696.223’e çıktığını paylaştı.

Etherscanshib, Ethereum ağındaki SHIB verilerini anlık izleyen ve topluluk tarafından yakından takip edilen bir hesap olarak biliniyor. Adres sayısındaki yükselişin, topluluk ilgisinin sürmesi, küçük yatırımcı birikimi ve Shiba Inu ekosistemine yönelik yenilenen ilgiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Piyasadaki düşüşe rağmen ilgi korunuyor

SHIB holder sayısı 1,7 milyon eşiğine yaklaşırken, piyasa oyuncuları yılın geri kalanında bu artış hızının korunup korunamayacağını izliyor. Buna karşın fiyat tarafında daha zayıf bir görünüm öne çıktı. SHIB, son 24 saatte %1,89 düşüşle 0.0000047 dolar seviyesine geriledi ve ekimin son gününde kırmızı bölgede işlem gördü.

Ekim ayı, kripto piyasasında uzun süredir güçlü performansla anıldığı için sık sık Uptober olarak adlandırılıyordu. Ancak bu yıl ayın sonuna yaklaşılırken çok sayıda kripto varlıkta değer kaybı görüldü. SHIB de bu eğilimden ayrışmadı ve ekim boyunca %18,12 geriledi. Böylece temmuzdan bu yana ilk aylık kaybına yöneldi.

Binance olayı SHIB arzını da etkiledi

Hafta içinde piyasadaki satış baskısını artıran başlıklardan biri Binance cephesinden geldi. Borsanın sıcak cüzdanlarını hedef alan yetkisiz para çıkışları sonucunda 6,3 milyar dolar değerinde token varlığının etkilendiği bildirildi. Bu gelişme cuma günü kripto fiyatlarında geniş çaplı düşüşü tetikledi.

Topluluk üyesi Mazrael, olayda yaklaşık 500 milyar SHIB’in, yani toplam arzın %0,05’inin etkilendiğini aktardı.

Buna rağmen Shiba Inu tarafında kullanım alanlarının genişlediği de görüldü. Seyahat platformu Travala, SHIB ile araç kiralama ödemelerini desteklemeye başladı. Bu özellikle birlikte SHIB sahipleri, 50.000’den fazla lokasyonda kiralık araç ödemesi yapabilecek.