Kripto piyasasının en değerli meme token’ı olan Dogecoin fiyatı şu sıralar olumlu haber akışlarıyla kırdığı desteğin üzerinde seyrediyor. Direnç çizgisine son altı günde üç kere temas eden DOGE için bu bölge tam olarak tamam mı devam mı bölgesi olarak göze çarpıyor. Direnç altında günlük kapanış yapması halinde fiyat ciddi derecede olumsuz etkilenebilecekken buradan gelecek olan olumlu bir haber ile hem kripto sektörü hem de DOGE yatırımcıları ciddi bir gelir elde edebilir.

DOGE Günlük Grafik Analizi

1 günlük grafikte 0.14 cent seviyesinden gelen direnci kıran DOGE fiyatı neredeyse 2 haftadır aynı bölgede seyrediyor ve kısa vadeli yatırımcılar için güzel fırsatlar sunuyor. Ancak iki hafta önce EMA 200 ortalaması destek olarak çalışırken son bir haftadır direnç olarak çalışıyor ki bu DOGE için olumsuz bir durum. Son günlerde EMA 9 ve EMA 21 ortalamalarının da altında kalan DOGE fiyatı için şimdilik tek olumlu gösterge 0.14 cent seviyesinden gelen desteğin kırılmaması oldu. Destek altında yaşanacak olan günlük kapanışta ilk hedef 0.062 cent seviyesi olur. Bu desteğin kırılmasıyla yaşanacak olan düşüşlerde sırasıyla 0.057 cent ve 0.053 cent seviyesi görülebilir.

Destek Seviyeleri Neler?

0.14 cent seviyesinden gelen direncin kırılması ve destek olarak son 2 haftadır çalışması DOGE fiyatı için en sevindirici durum olarak karşımıza çıkıyor. EMA 200 ve EMA 21 ortalamalarının altında fiyatlanmasına rağmen DOGE cephesinde yaşanabilecek en ufak bir olumlu haber akışı bu durumu terse çevirebilir ve fiyatın yükselmesine sebep olabilir.

Haber akışıyla yaşanabilecek olumlu senaryoda hedeflenen ilk direnç seviyesi 0.08 cent olacaktır. Bu direncin de kırılması durumunda geçilmesi gereken direnç seviyeleri sırasıyla 0.085, 0.096 ve 0.11 cent seviyeleri olacaktır.

Sevindirici bir gelişme olarak yaşanabilecek en büyük haber akışı son zamanlar çokça konuşulmaya başlayan Twitter ödeme platformu gelişmesi oldu. Buna göre Twitter üzerinden yapılacak ödemelerde DOGE kullanının entegre edilmesi kripto varlık için inanılmaz bir dönemin kapılarını aralayabilir.