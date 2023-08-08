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  •   Son Dakika: DFINITY Yapay Zeka Müjdesi ICP İçin Ne Anlama Geliyor? ICP Coin Dirilecek Mi?

Son Dakika: DFINITY Yapay Zeka Müjdesi ICP İçin Ne Anlama Geliyor? ICP Coin Dirilecek Mi?

Özet

  • - DFINITY Vakfı 5 milyon dolarlık yapay zeka hibe programını duyurdu.
  • - ICP üzerinde geliştirilecek yapay zeka projeleri hibeden yararlanabilecek.
  • - DFINITY listelemenin ardından merkezi yapısı ve tokenekonomisi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Fiyatı 2800 dolarlı seviyelerden 4 dolar bölgesine kadar düştü.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
19:15
8 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Eş zamanlı olarak tüm popüler borsalarda piyasaya sürülen ICP Coin daha sonrasında devasa değer kaybı yaşadı. Projenin merkeziyetsizlik anlatısının gerçekten uzak olduğu ortaya çıktığı için yatırımcılar kripto projesinden kaçıştı. Şimdi ölü doğan projenin yeniden canlandırılması için arkasındaki vakıf önemli bir adım attıklarını duyurdu.

İçerik Rehberi

ICP Coin Son Dakika

ICP Coin fiyatı duyurunun ardından kısa süreliğine 4,19 dolara ulaşsa da bu kalıcı olmadı. Internet Computer ağının arkasındaki güç olan DFINITY Vakfı biraz önce 5 milyon dolarlık yapay zekayı destek hibe programını duyurdu. ICP’de yapay zekadan yararlanan projeleri desteklemek için 5 milyon dolarlık merkezi olmayan yapay zeka (DeAI) hibe programı başlatıldı.

Ekip bu alanda “merkeziyetsiz” tek yapay zeka merkezinin kendileri olduğunu savunuyor. Onlara göre AWS veya diğer merkezi bulut sağlayıcılarına dayanan blockchainler merkezi yapılar ve ICP bu konuda onlardan farklı çalışıyor.

Ekip tarafından yapılan duyuruda şunlar yazıyor;

“Son zamanlarda yapay zeka ve blockchain etrafında çok fazla heyecan var, ancak yapay zeka henüz blockchain üzerinde çalışmıyor. Internet Computer gelişmiş yapay zeka modellerini merkezi olmayan ve izinsiz ağında yarı-güvensiz (güvene ihtiyaç duymayan) bir modda çalıştıran ilk blockchain olacak.”

DFINITY Vakfı, önde gelen kriptograflar, bilgisayar bilimcileri ve dağıtık bilişim uzmanlarından oluşan bir vakıftır. Bulut bilişimi tamamen merkeziyetsiz duruma getirme misyonuyla Vakıf ICP projesini başlattı. Ancak tokenekonomisi ve merkezi (Vakfın tam yetki durumu) yapısı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Fiyatı 2800 dolar seviyelerinden (ilk listeleme dönemi) bugünkü 4 dolar bölgesine kadar düştü.

Yeni hibe programına rağmen yapısal sorunlar çözülmediği sürece ICP Coin beklenen performansı gösteremeyebilir.

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