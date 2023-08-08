XRP, blockchain şirketi Ripple‘ın Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı açtığı davada kazandığı büyük zaferin ardından kazançlarını pekiştirmeye başlamış olsa da, popüler bir kripto para analisti XRP’nin kazançlarını sürdürebileceğine ve hatta önümüzdeki birkaç yıl içinde 21 dolara ulaşabileceğine inanıyor.

Nitekim önde gelen kripto para uzmanı CoinsKid, 8 Ağustos’ta YouTube kanalında yayınladığı bir videoda, XRP’nin fiyat hareketinin haftalık bir zaman diliminde analizini yaparak, kripto para birimi bir düzeltmeyi tamamladığında büyük bir hareketin mümkün olabileceğini vurguladı.

XRP Yükselir Mi?

CoinsKid, özellikle XRP’nin şu anda 1,30 dolar olan %78,6 Fibonacci geri çekilme seviyesini aşmasını beklediğini belirtti. Gerçekten de, token bunu yapmayı başarırsa, analist bunun büyük bir satın alma sinyali olabileceğine ve 2025 yılında 21 dolar fiyat seviyesine ulaşabileceğine inanıyor.

Bu düzeltmeyi aradan çıkardığımızda büyük bir hareketin eşiğinde olabileceğimizi düşünüyorum. XRP’nin 1,30 dolarda bulunan %78,6 Fib’i aşmasını bekliyorum. XRP bunu yapabilirse, bunun büyük bir alım sinyali olacağına ve XRP’nin 21 dolara ulaşabileceğine inanıyorum.

Ayrıca analist, XRP’nin 2020’den bu yana “büyük” bir boğa piyasası yapısında olduğuna ve son düzeltici aşamanın boğa piyasası döngüsünün normal bir parçası olduğuna inandığını belirtirken kripto para biriminin uzun vadede yükselmeye devam edeceğine olan güvenini de yineledi.

1 XRP Kaç TL?

Bu arada XRP, son bilgilere göre aylık grafiğinde %32,54’lük bir kazanç grafiği sergiledi. Yazım saatine göre son 24 saatte %0,79’luk bir artış ve önceki yedi günde %9,6’lık bir düşüşü temsil eden 0,623 dolar fiyatından işlem görmeye devam ediyordu. XRP/TL tarafında ise yazım saati itibariyle fiyat incelendiğinde fiyat günlük %1.4 artışla 17 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyordu.

Geçtiğimiz günlerde kripto alım satım analisti Michaël van de Poppe, yatırımcıların XRP’lerini yüksek fiyattan satarak kâr elde etme fırsatını yakalaması ve “alıcıların güven eksikliği nedeniyle devreye girmemesi” nedeniyle XRP’nin şu anda düzeltme yaptığını açıklamıştı. Bu düşünüldüğünde yatırımcıların dikkatli olmaları onlar adına faydalı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.