Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada sürpriz bir şekilde 30.000 dolar seviyesini aşmak için mücadele ediyor. Ancak en büyük kripto paralardan biri için işler karışık. On-chain sinyaller daha fazla düşüş riskinin kapıda olduğunu söylüyor. Peki bu balina kaçışının sebebi ne?

Cardano (ADA) Yorum

ADA, Ağustos 2023’e çalkantılı başlangıcını sürdürürken Cardano‘nun fiyatı Salı günü 0,29 doların altına indi. Geçtiğimiz hafta 30 milyon dolar çeken Cardano’daki balina grubu yatırımcılar fiyatın 0,25 dolara düşmesini bekliyor. Ancak yazı hazırlandığı sırada BTC sürpriz biçimde 30.000 doları test ettiği için fiyat 0,3 bölgesini geri aldı.

Ağ genelinde işlem hacmindeki son artışa rağmen, ADA Temmuz ortasındaki fiyat rallisinden bu yana aşağı hareketine devam etti. On-chain veri analizi, kar satışı yapan balina hareketlerine dikkat çekiyor. Aşağıdaki Santiment grafiği, 1 Temmuz – 7 Ağustos tarihleri arasında ADA İşlem Hacminin 7,32 milyardan 9,63 milyara nasıl yükseldiğini göstermektedir. Ancak ADA İşlem Hacmi %32 oranında artarken Cardano’nun fiyatı beklenen yükselişi yaşayamadı. Bu negatif ayrışma, ayıların piyasa momentumunu büyük ölçüde kontrol ettiğini göstermektedir.

Ayrıca 10 milyon ila 100 milyon coin bakiyesine sahip Cardano balinalarının Ağustos ayında düşüş baskısını artırdığını ortaya koyuyor. Bu da negatif ADA Coin fiyat görünümünü teyit etmektedir. Balinalar Temmuz sonunda kümülatif cüzdan bakiyelerinde 12,27 milyar ADA tutuyordu. Bu rakam 7 Ağustos kapanışında 12,17 milyara gerilemişti.

ADA Coin Fiyat Tahmini

Genel piyasa hissiyatı belirgin ölçüde yukarı dönmezse ADA Coin fiyatı düşüşünü sürdürebilir. Şimdilik BTC 30.000 dolar seviyesine yakın seyrettiği için ADA fiyatının da toparlanma ihtimali bulunuyor. Eğer BTC 29.700 dolar üzerinde kalırsa ilerleyen günlerde 32.000 doları test edebilir ve ADA Coin fiyatı da 0.35 ile 0,38 dolar arasında yeni bir yerel zirve oluşturabilir.

Son on-chain ölçümler balinaların daha fazla düşüş beklentisinde olduğunu gösteriyor. Eğer BTC yükselişi de likidite avı içinse fiyat önce 0,29 dolar altında kapanışlar yapmaya başlayacak. Ardından 0,25 ve 0,23 dolar bölgesini ziyaret ettiğini göreceğiz.