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  •   Birleşik Krallık Yetkililerinden Kripto Suçları ile Mücadelede Yeni Adım: NCA’nın Personel Sayısı Artırılacak

Birleşik Krallık Yetkililerinden Kripto Suçları ile Mücadelede Yeni Adım: NCA’nın Personel Sayısı Artırılacak

Özet

  • - Birleşik Krallık Ulusal Suç Teşkilatı (NCA), kripto suçları ile daha etkin mücadele edebilmek adına dört kıdemli müfettişi işe alarak dijital varlık soruşturma ekibini genişletmek adına harekete geçti.
  • - İşe alınacak personellerin görev tanımı, Blockchain ve kripto para tabanlı suçları araştırmayı içerecek.
  • - Ayrıca yapılan açıklamaya göre müfettişler, Londra polisi ile birlikte çalışacak.
  • - Piyasa etkisi: Nötr
23:30
8 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Son dönemlerde kripto para suçlarının artması ile birlikte birçok ülkenin yetkili kurumu konuya ilişkin harekete geçerek bir dizi yeni önlemler almaya başladı. Kripto suçları ile daha etkin mücadele edebilmek adına düğmeye basan Birleşik Krallık Ulusal Suç Teşkilatı (NCA), dört kıdemli müfettiş ile alarak dijital varlık soruşturma ekibini genişletmeyi amaçlıyor.

Birleşik Krallık’tan Kripto Suçları ile Mücadelede Yeni Adım

Blockchain teknolojisinin seneler içerisinde daha geniş bir kullanım alanına sahip olması ve kripto para birimlerinin bu süreçte dünya çapında büyük bir popülariteye ulaşmasıyla birlikte kripto ekosistemindeki güvenlik sorunları da giderek artış göstermeye başladı. Son dönemlerde DeFi (merkeziyetsiz finans) protokollerine yapılan siber saldırılar sonucu oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık saldırganlar tarafından ele geçirilirken kripto şirketlerinin Twitter hesaplarının ele geçirilmesiyle birlikte yapılan sahte token paylaşımı yoluyla çokça dolandırıcılık faaliyeti gerçekleşti.

Kripto ekosistemindeki güvenlik sorunlarının artmasıyla birlikte de birçok ülkenin yetkili kurumları bu bağlamda çeşitli adımlar atmaya ve bir dizi yeni önlemler almaya başladı. Birleşik Krallık da kripto suçları ile daha etkin mücadele edebilmek adına kolları sıvadı.

Yakın dönemde ABD Adalet Bakanlığı da (Department of Justice) benzer bir adım atarak 2021’de kurulan kripto suç ekibinin personel sayısını artıracağını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanlığının ardından Birleşik Krallık Ulusal Suç Teşkilatı (NCA) dört yeni kıdemli müfettiş işe almak için düğmeye bastı.

NCA’nın Personel Sayısı Artıyor

Birleşik Krallık Ulusal Suç Teşkilatı (NCA), ekibin personel sayısını artırmak adına harekete geçti. NCA, dört kıdemli müfettişi işe alarak kripto suçlarına karşı daha etkin bir mücadele yürütme amacında.

Birleşik Krallık Ulusal Suç Teşkilatı (NCA), kripto suçları ile daha etkin bir mücadele edebilmek adına dört kıdemli müfettişi işe alarak dijital varlık soruşturma ekibini genişletmek adına harekete geçti. İşe alınacak personellerin görev tanımı, üst düzey kripto dolandırıcılığı, kara para aklama ve organize suç grupları tarafından yürütülen diğer Blockchain tabanlı suçları araştırmayı içeriyor. Yapılan resmi açıklamaya göre Blockchain ve kripto tabanlı suçları araştırmak adına NCA’da görev alacak müfettişlerin Londra polisi ile birlikte çalışacaklar.

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