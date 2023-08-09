Altcoin kralı fiyat olarak olmasa da benimsenme açısından büyümeye devam ediyor. Üstelik son hamle uzun vadede oldukça güzel sonuçlar doğurabilir. JPMorgan analistleri kısa süre önce PayPal tarafından piyasaya sürülen stablecoin hakkında konuştu ve bunun Ethereum ağında güzel sonuçları olacağını söyledi.

JPMorgan Analistleri Ethereum (ETH)

JPMorgan analisti Nikolaos Panigirtzoglo PayPal’ın stablecoin’inin bu hafta piyasaya sürülmesinin Ethereum ağındaki TVL’i (kilitli toplam değer) artıracağını söyledi. TVL büyümesi layer1 ve layer2 çözümleri için fiyatı yukarı çekebilen önemli bir kazanımdı. ETH fiyatı bu haberle birlikte ağ daha değerli hale geldiği için artabilir.

“Bu, Ethereum aktivitesini artırabilir ve Ethereum’un bir stablecoin/DeFi platformu olarak ağ faydasını geliştirebilir. Başka bir deyişle gelecekte daha fazla firma stablecoin veya merkezi olmayan projeleri için Ethereum ağını (veya layer2 çözümlerini örn: Arbitrum) kullanabilir. Bu diğerlerini teşvik de edecek”.

Panigirtzoglou, Ethereum’un PYUSD’den daha fazla fayda sağlayabileceğini çünkü stablecoin’in bu yılın başlarında ABD’li düzenleyiciler tarafından kapatılmaya zorlanan Binance’in BUSD stablecoin’inin 20 milyar dolarlık küçülmesinin bıraktığı boşluğu doldurabileceğini söyledi. PYUSD bu boşluğu doldurursa Ethereum ağındaki büyüme etkileyici olabilir.

Ethereum İşlem Ücretleri

Her şey harika ancak Ethereum’un yüksek işlem ücretleri gibi önemli bir sorunu var. Birçok uzman bunu gerekçe göstererek PayPal’i eleştirdi. Ancak burada ufak bir detaya dikkat çekmemiz gerekiyor. Çin’in en büyük bankalarından birinin de milyon dolarlık tokenize varlık ihracı için geçtiğimiz haftalarda Ethereum ağını kullandığını gördük. Yani Ethereum ağı daha bugünden kurumsalların ilk tercihi olarak karşımıza çıktığı için PayPal’in kararını bu şekilde okumalıyız. Kurumsallar ona güveniyor.

İşlem ücretleri nedeniyle Ethereum’un tercih edilmesini elbette en büyük rakipleri eleştiriyor. Mesela Sei Network’ün kurucu ortağı Jayendra Jog şunları söyledi;

“PYUSD kullanmanın gas ücretleri gülünç olacak ve bu da kullanıcıları caydıracak. Kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmeye yardımcı olmak için PayPal’ın ya işlem maliyetlerini sübvanse etmesi ya da daha alternatif blockchainleri değerlendirmesi gerekecek.”

Sorun şu ki işlem ücretleri pahalı olsa da Ethereum ağı alternatiflerine göre çok daha güvenilir görünüyor. Geniş node gücü onun merkeziyetsiz yapısını gözler önüne seriyor. Bugün en iyi alternatiflerinin çoğu bulut şirketlerine güvenmek zorundayken Ethereum kullanıcıları kendi çalıştırdıkları node’lara güveniyor. Bu da onu pahalı ancak değerli hale getiriyor.