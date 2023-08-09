Bitcoin’de Yaklaşan Büyük Hareket! MACD Sinyali ve Düşen Kama Formasyonu!

Özet

  • - Bitcoin'in fiyatı birkaç haftadır 29-30 bin dolar aralığında konsolide oluyor.
  • - Teknik analiz, BTC'de yakında büyük yönlü bir fiyat hareketinin olabileceğine ve fiyatın 30 bin doların üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.
  • - MACD göstergesinden gelecek yükseliş sinyali ile düşen kama formasyonunun kırılması ve beklenen yukarı yönlü kırılım gerçekleşmesi bekleniyor.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
09:58
9 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) fiyatı, birkaç hafta boyunca 29 bin dolar ile 30 bin dolar arasındaki dar bir aralıkta sıkıca tutunmasıyla dikkat çekiyor. Bu konsolidasyon aşaması, kripto para piyasasında derin bir sessizliğe neden olurken, teknik görünüm bu sessizliğin çok yakında bozulacağına işaret ediyor.

Bitcoin’deki Kritik Eşik: 30 Bin Dolar

8 Ağustos’ta 30 bin doların üzerine çıkan ve bugünkü Asya’daki işlem seansının sonuna doğru 29 bin 730 dolara düşen Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 1,8 yükselişle ve 577 milyar dolar piyasa değeri ile el değiştiriyor. BTC‘nin yönlü bir fiyat hareketi yapmasının önündeki en büyük engel olarak düşük volatilite gösteriliyor. Önde gelen kripto para borsalarından Bybit’te alım satım ürünlerinin başındaki isim olan Vivien Fang, rekor düzeydeki düşük volatilitenin en büyük kripto paranın fiyatının yönlü bir hareket yapmasının önüne geçtiğini belirtti. Fang, yatırımcıların potansiyel spot ETF anlatısı ya da sektörü dönüştüren olaylarla bağlantılı katalizörlere odaklanarak beklemeye geçmelerinden dolayı mevcut durumun yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyor.

Teknik anlamda Bitcoin’in fiyatının 30 bin dolar seviyesine yakın seyretmesi, 40 bin dolara ulaşılması noktasında büyük bir kırılmaya yol açma ihtimali bulunan önemli bir bölge olduğu anlamına geliyor. Günlük fiyat grafiğindeki düşen kama formasyonu, potansiyel olarak kısa vadeli olsa da bir kırılmanın yakında olacağını gösteriyor. Bu yükseliş formasyonu trendin potansiyel olarak yükselişe döneceğine ya da başlayacak yükselişin devam edeceğine işaret eder. Fiyat daralan bir aralıkta daha düşük yüksekler ve daha düşük düşükler yaptığında oluşan bu formasyon kama benzeri bir şekil oluşturur.

Kama formasyonu, fiyatın üst trend çizgisinin üzerine çıktığında kırılımın olduğuna, alıcıların kontrolü ele geçirdiğine ve fiyatı yükseltmeye hazır olduklarını gösterir. Düşen kama formasyonunu kullanan Bitcoin yatırımcıları, alım ya da satım emirleri vermek için giriş ve çıkış noktalarını belirleyebilir. Örneğin, fiyat üst trend çizgisinin üzerinde, 30 bin dolar seviyesine yakın bir seviyede mum kapanışı long pozisyon açılması ve 29 bin doların biraz üzerindeki son düşük seviyenin altındaki mum kapanışı stop-loss seviyesi olarak kullanılabilir.

Yatırımcılar ayrıca kama formasyonunun yüksekliğini kar al noktası olarak değerlendirerek yükseliş için bir hedef seviye koyabilirler. Bu durum kırılma noktasından yaklaşık 32 bin 247 dolara kadar yüzde 8,78’lik bir yükseliş görülebileceğini gösteriyor.

Fiyattaki Potansiyel Yükselişin Doğrulanması

Kripto para piyasasındaki sıradan ticaret ortamına rağmen, Bitcoin’in fiyatı bu hafta günlük grafikteki yükseliş görünümünü 30 bin doların üzerine çıkarabilir. Satın alma sinyalleri arayan yatırımcılar, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesini dikkatle takip edebilirler.

Mavi renkteki MACD çizgisi kırmızı renkteki sinyal çizgisinin üzerine çıkmasıyla gelecek olan satın alma sinyaliyle yatırımcıların satın alma için harekete geçmeleri ve düşen kama formasyonununda beklenen kırılımın hızla gerçekleşmesi söz konusu olabilir. 30 bin doların üzerindeki kırılmalar, sürdürülebilir olup olmadıklarını veya boğa tuzaklarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını belirlemek için dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

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