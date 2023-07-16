Kral kripto para birimi bugün erken saatlerde yeniden 30.000 doları test etti ancak boğalar kritik bölgeyi savundu. Yoğun gündemin ortasında Bitcoin etrafındaki belirsizlik sürüyor. Altcoinler son fiyat dalgalanmasından olumsuz etkilense de aşırı satışlardan kurtulan menkul kıymet damgası yemiş altcoinler nispeten kazanımlarını koruyor.

Bitcoin (BTC) Son Durum

Sabah erken saatlerde 30.064 dolara kadar düşen BTC yazı hazırlandığı sırada yeniden 30.300 doları aşmıştı. Daha önce birçok kez dikkat çektiğimiz üzere 30.400 dolarlık destek alanının altında kapanışlar daha derin diplere neden olabilir. Fed toplantısına az bir süre kalmışken boğalar bu bölgede alım heyecanını diri tutmakta zorlanıyor. Üstelik devam eden kar satışları da kral kriptonun daha yüksek zirvelere ulaşmasını engelliyor.

Bu ayın kalan 15 günü kriptonun Ağustos performansını şekillendirecek. Eğer Fed faiz artışını pas geçer ve daha ılımlı bir yaklaşım belirlerse Bitcoin için yeni yıllık zirveyi ay sonu, Ağustos başında görebiliriz. Şimdilik kritik 30.400 dolar seviyesinin kalıcı biçimde geri alınması kritik önem arz ediyor.

Kripto Paralar Son Durum

Dün günün ilk dakikalarından itibaren BTC nispeten yatay hareket ettiği için altcoinlerin genelindeki toparlanma da zayıfladı. Kripto paraların kümülatif değeri 1,2 trilyon dolar desteğini tutmaya devam ediyor. Bitcoin piyasa hakimiyeti bir nebze zayıfladı ve 48,5 seviyesinde bulunuyor. En büyük 100 kripto para arasında son 24 saatin en fazla kazandıranları şunlar oldu;

Compound (COMP) %16

1INCH %10,3

SNX %8,5

MKR %7

Günlükte en fazla kazandıran 3 altcoin son 7 günde de kazandıranlar listesinin başında yer alıyor. Haftalık bazda fiyat artışları %20 ile %41 arasında oldu. Haftanın yıldızı XRP Coin oldu. Ripple (XRP) fiyatı haftalıkta devasa artış yaşadı. Zirveden geri çekilmiş olsa da %53’lük kazanımını koruyor. En fazla yükselen ikinci ise 7 günde %41’lik artışla COMP yaşadı.

Piyasalardaki olumlu hissiyata rağmen haftalıkta zarar yazan altcoinler de vardı. BSV ve XEC %10 düştü. Fayda üretmeyen ve spekülatif yükseliş yaşayan bu altcoinler için haftalıkta çift haneli kayıplar pek şaşırtıcı görünmüyor.