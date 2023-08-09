Cardano (ADA) tabanlı merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) MuesliSwap geliştiricilerinden bugün yapılan açıklamada, borsadaki kaymanın nasıl işlediğine dair bir yanlış anlaşılmadan dolayı istemsiz şekilde para kaybeden kullanıcılara para iadesi yapılarak zararın tazmin edileceğini duyuruldu.

MuesliSwap Kayma Özelliğine Geri Adım Attı

Cardano tabanlı MuesliSwap geliştiricileri kısa süre önce yaptıkları açıklamada “Merkeziyetsiz eşleştirici sistemimiz, her bir eşleştiricinin limit emrini doldurmasına ve ek kayma miktarını iade etmeyi veya farkı kendi takdirine bağlı olarak tutmayı seçmesine izin verdi. Bu fark, merkeziyetsiz eşleştiriciler için bir teşvik görevi görürken ve böylece en başından beri emir defteri protokolümüzün ayrılmaz bir parçası olsa da ‘kayma’ teriminin yeni kullanıcılar arasında bazı yanlış anlaşılmalara neden olduğunu görüyoruz. Bunu daha net ve açık hale getirmediğimiz için pişmanlık duyuyor ve durumu düzeltmek istiyoruz.” denildi.

Ticarette kayma diğer bir deyişle slippage, bir piyasa katılımcısının mevcut likidite gibi faktörler nedeniyle amaçlanandan farklı bir işlem gerçekleştirme fiyatı alması anlamına gelir. Merkeziyetsiz kripto para borsalarında kullanıcılar rahat edecekleri bir kayma seviyesini manuel olarak belirleyebiliyor olsalar da MuesliSwap kullanıcıları, merkeziyetsiz eşleştiricinin kurulum şeklinden dolayı en az bir yıldır yüksek kayma ayarlaması yapmak ve dolayısıyla daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyorlardı.

MuesliSwap’daki özel kayma oranı, merkeziyetsiz eşleştiricileri teşvik etmek amacıyla sunulmuş olsa da borsanın yeni kullanıcıları arasında yanlış anlaşılmayla büyük kayıplar verilmesine neden oldu. Artan eleştiriler üzerine geri adım atan borsa bu yönde bir karar almak zorunda kaldı.

Son 12 Aydaki İşlemlerin Tamamı İncelenecek

MuesliSwap geliştiricilerinden yapılan açıklamada “Zararı telafi etmek için, son 12 ay içinde MuesliSwap havuzlarında yüksek kayma ile karşılaşarak sorundan etkilenen kullanıcılara proje fonlarından para iadesi yapacağız ve adil bir para iadesi yapılabilmesi için tüm işlemlerin kapsamlı bir analizi yapılacak.” derken “Ayrıca, MuesliSwap sipariş defterindeki kayma sorununu düzeltmek için derhal harekete geçilmiştir.” notu düşüldü.

Para iade süreci dört haftaya kadar çıkabilecek ve fonlar, bir kullanıcının zincir üzerindeki işlem geçmişi analiz edilerek otomatik dağıtım yoluyla iade edilecek.