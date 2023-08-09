Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘in opsiyon kolu Binance Opsiyonlar, Tether (USDT) paritesinde Dogecoin haftalık opsiyonlarını kullanıma sunacağını duyurması sonrası en büyük memecoin DOGE’un fiyatı hareketlendi. ABD’li girişimci Elon Musk’ın avukatlarının Dogecoin’de içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) yaptığı iddiasıyla Musk’a açılan davanın düşürülmesi için mahkemeden talepte bulunması da bu hareketliliği desteklendi.

Binance Haftalık Opsiyonlara Dogecoin’i Ekledi

Binance, 9 Ağustos’ta yaptığı resmi duyuruda DOGEUSDT haftalık opsiyonlarını kullanıma sunacağını duyurdu. Kripto para borsasının kullanıcıları 10 Ağustos’ta TSİ 11.00’dan itibaren DOGEUSDT haftalık opsiyonlarında ticaret yapabilecekler. Sonrasında her Perşembe yeni bir BNBUSDT haftalık opsiyon sözleşmesi TSİ 11.00’da listelenecek.

Dev kripto para borsası, DOGEUSDT haftalık opsiyonlarının Avrupa tarzı bir opsiyon sözleşmeleri olduğunu da ekledi.

Binance şu anda yalnızca Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB (BNB) ve XRP (XRP) için opsiyon ticareti sunuyor. Bu bakımdan opsiyon ticaretinin Dogecoin ile genişletilmiş olması DOGE’nin fiyatında 0,1 dolara varan bir ralliye ihtimalinin işareti olabilir.

DOGE’nin Fiyatı Duyurudan Sonra Yükselişe Geçti

DOGE’nin fiyatı son 24 saatte yüzde 3 yükselişle şu anda 0,075 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,0733 dolar ve 0,0757 dolar. Memecoin’in işlem hacmi ise son 24 saatte yüzde 8 oranında hafif şekilde artışla Dogecoin’in yatırımcılardan ilgi gördüğünü gösteriyor.

Dogecoin’in çoğunlukla yükselen trend çizgisinin üzerinde hareket ediyor oluşu fiyatının daha da yükselebileceğini gösteriyor. Dahası, Musk’ın eski adıyla Twitter yeni adıyla X için asla bir token çıkarmayacaklarını açıklayarak bu yöndeki iddialara karşı çıkması ve ABD’li girişimcinin avukatlarının Musk’ın Dogecoin’de içeriden öğrenenlerin ticaretini yaptığı iddiasıyla açılan davanın red edilmesi için mahkemeden talepte bulunmaları memecoin’in fiyatında yukarı yönlü ivmeyi artırdı.