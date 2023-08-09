Solana’da (SOL) son zamanlarda yaşanan sakin günlerin ardından Toplam Kilitli Değer (TVL), son verilere göre yükseliş ivmesinde. TVL’deki bu kademeli yükseliş SOL için fiyat artışını ateşleyebilir mi?

SOL TVL’sinde Artış!

Messari’nin yakın tarihli bir gönderisinde, önde gelen Blockchain ağlarındaki TVL büyümesi analiz edildi. Bu ağlar arasında Solana, TVL’de dikkate değer bir artışla öne çıktı. Artış, geçen ay diğer zincirlerin yaşadığı kayıpların tam tersi oldu. Grafikte gösterilen Solana TVL’sinde %14’ün üzerinde etkileyici bir büyüme sergiledi. İncelenen tüm zincirler arasında Solana dışında yalnızca Optimism pozitif bir TVL’ye sahipti.

DefiLlama’nın verileri, Solana’nın TVL’sinin gidişatının son aylarda bir artışa tanık olduğunu gösteriyor. Başlangıçta TVL 240 milyon dolar ile 260 milyon dolar arasında seyretti. Bununla birlikte yükselişinin ardından 300 milyon doları aşan bir bölgeye giriş yaptı ve 14 Temmuz’da 324 milyon doları aşarak bir zirveye ulaştı. Yazı kaleme alındığında TVL yaklaşık 308 milyon dolar ve yılbaşından bugüne kadarki zirvesinden ilk düşüşünden sonra hafif bir yükseliş sergiledi.

Solana Fiyat Tahmini!

Mayıs ayındaki ani artışlar dışında platformdaki kullanıcı sayısı sabit kaldı. Grafik kullanıcı sayısının gözle görülür bir düşüş olmaksızın kalıcı bir denge sergilediği bu sabit eğilimi gösterebilir. Günlük zaman grafiğinde Solana’nın 26 Temmuz’da %8’lik yükselişini ilan eden yolculuğu, önemli bir yörünge oluşturmayı başaramadı. Yazı kaleme alındığında %1’den daha az mütevazı bir artış sergileyerek yaklaşık 23,2 dolardan işlem görüyordu. Düşük volatiliteli fiyat hareketine rağmen SOL kısa hareketli Ortalamanın üzerindeki konumunu korudu.

Bu durum birkaç hafta önce gözlemlenen yükseliş trendinden kazandığı ivmenin bir kanıtı olabilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) incelendiğinde, Solana’nın mevcut aşaması düşüş eğilimi gösterdi. Ancak, RSI çizgisi nötr çizginin biraz altında bulunduğu için bu düşüş eğilimi nispeten zayıf olabilir.