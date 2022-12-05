Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI'nin geliştirdiği ve GPT-3.5 dil modelini temel alan sohbet robotu ChatGPT beta olarak kullanıma sunulmasından bu yana gündemden düşmüyor. ChatGPT bu sefer de Blockchain için yazdı.

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Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI’nin geliştirdiği ve GPT-3.5 dil modelini temel alan sohbet robotu ChatGPT beta olarak kullanıma sunulmasından bu yana gündemden düşmüyor. Henüz test aşamasında olmasına rağmen yaptıklarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve Google’ın sonunu getireceği iddia edilen ChatGPT bu sefer Blockchain için yazdı.

Yapay Zeka Sohbet Robotu ChatGPT Nedir?

ChatGPT, doğal insan dilini anlayabilen ve etkileyici derecede ayrıntılı şekilde bir insanın elinden çıkmışcasına benzer yazılı metinler üretebilen diyalog tabanlı bir yapay zeka tabanlı sohbet robotu prototipidir. GPT (veya Generative Pre-Trained Transformer) metin üretme konusunda yapay zeka ailesinin son evrimi olarak gösteriliyor. Elon Musk‘ın kurduğu ve 2018’de ayrıldığı bağımsız yapay zeka araştırma şirketi OpenAI‘nin en yeni sohbet robotu olan ChatGPT, yapay zeka ve makine öğrenimi tarafından eğitilmek, bir konuşma arayüzü aracılığıyla bilgi sağlamak ve soruları yanıtlamak üzere tasarlandı. Yapay zeka, internetten alınan devasa büyüklükteki metin örneği üzerinde eğitildi.

OpenAI, yeni yapay zekanın kullanım kolaylığına odaklanarak oluşturulduğunu belirtiyor. Araştırma kuruluşu geçen hafta yaptığı açıklamada, “Diyalog formatı ChatGPT’nin soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz talepleri reddetmesini mümkün kılıyor” diyerek yapay zeka sohbet robotunun üstün özelliklerine dikkat çekti.

Kullanıcıların ChatGPT’yi arama motoru devi Google’a alternatif olarak tanımlarken, bunu kod yazma, sıralı sorular ve optimizasyon sorgularına çözüm üretmek dahil olmak üzere karmaşık sorulara açıklamalar, yanıtlar ve çözümler sağlayabilmesine bağlıyor. Yapay zeka sohbet robotunun gerçek dünyada web siteleri için içerik üretmeden müşteri sorularını yanıtlamaya, tavsiyelerde bulunmadan otomatik sohbet robotları oluşturmaya kadar birçok konuda rol alabileceği değerlendiriliyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, sistemin “Nelerin mümkün olabileceğinin erken bir demosu” olarak gördüğünü belirtirken, “Yakında sizinle konuşan, sorularınızı yanıtlayan ve tavsiyelerde bulunan yardımcı asistanlara sahip olabileceksiniz. Daha sonra gidip sizin verdiğiniz görevleri yapan bir şeye sahip olabileceksiniz. En sonunda da gidip sizin için yeni bilgiler keşfeden bir şeye sahip olabileceksiniz.” diyerek ChatGPT’yi her şeyin başladığı bir noktada konumlandırdığı görüldü.

ChatGPT’nin Blockchain İçin Yazdıkları

Her konuda yazıp çizdiği görülen ChatGPT’ye sizin için Blockchain hakkında yazdırdı. İşte yapay zeka sohbet robotunun Blockchain teknolojisi için yazdıkları:

Blockchain, birden fazla tarafın merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan verileri güvenli bir şekilde kaydetmesine ve aktarmasına olanak tanıyan bir tür dağıtılmış veritabanıdır. İlk olarak 2008 yılında dijital para birimi Bitcoin’in altında yatan teknoloji olarak tanıtıldı, ancak o zamandan beri tedarik zinciri yönetimi ve oylama sistemleri gibi çok çeşitli diğer uygulamalara uygulandı. Blok zinciri teknolojisinin en önemli özelliklerinden biri merkeziyetsiz olmasıdır. Genellikle tek bir varlık tarafından kontrol edilen geleneksel veri tabanlarının aksine, bir blok zinciri ağı, ağa bağlı birden fazla düğüm veya bilgisayar arasında dağıtılır. Bu, hiçbir düğümün ağdaki veriler üzerinde tam kontrole sahip olmadığı anlamına gelir. Blok zincirinin bir diğer önemli yönü de değişmezliğidir. Veriler blok zincirine kaydedildikten sonra değiştirilemez veya silinemez, bu da onu bilgi depolamak için güvenli ve kurcalamaya karşı korumalı bir yol haline getirir. Bu, blok zincirindeki verilerin gerçek olmasını ve tahrif edilmemiş olmasını sağlayan karma ve dijital imzalar gibi kriptografik tekniklerin kullanılmasıyla elde edilir. Blok zinciri teknolojisi, güvenlik ve ademi merkeziyetçiliğinin yanı sıra şeffaflık ve verimlilik gibi başka faydalar da sunar. Bir blok zinciri ağındaki tüm işlemler merkezi olmayan bir şekilde kaydedildiği ve saklandığı için şeffaftır ve ağdaki herkes tarafından kolayca doğrulanabilir. Bu da güvenin artmasına ve bankalar ya da diğer finans kurumları gibi aracılara duyulan ihtiyacın azalmasına yardımcı olarak işlemlerin daha hızlı ve uygun maliyetli olmasını sağlayabilir. Genel olarak, blok zinciri teknolojisi verileri saklama, aktarma ve yönetme şeklimizde devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Güvenlik, ademi merkeziyetçilik ve şeffaflığın benzersiz birleşimi, onu finans ve tedarik zinciri yönetiminden oylama ve kimlik doğrulamaya kadar çok çeşitli uygulamalar için güçlü bir araç haline getirmektedir. Teknoloji gelişmeye ve benimsenmeye devam ettikçe, gelecekte blockchain için daha da yenilikçi kullanımlar görmeyi bekleyebiliriz.

ChatGPT’nin içerik oluşturuculardan akademisyenlere, programcılardan gazetecilere kadar içerik üretimine bağımlı meslekleri tarihe gömeceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor. Yapay zeka sohbet robotunun kullanıma sunulmasından bu yana akademisyenlerin bir lisans öğrencisine sorulabilecek soruları ona yönelttikleri ve tüm sorulara doğru yanıt verdiği görüldü. Programcılar ise belirsiz programlama dillerindeki kodlama zorluklarını birkaç saniye içinde çözmek için ChatGPT’yi deneyimlediler ve sonuç kelimenin tam anlamıyla mükemmeldi. Bir insanın elinden çıkmışcasına kaliteli metin üretme yeteneği, teknolojinin gazetecilerin mesleklerinin yerini alabileceği spekülasyonlarının yapılmasına neden olsa da mevcut haliyle yapay zeka sohbet robotu başarılı bir gazetecilik için gerekli olan nüans, eleştirel düşünme becerisi ya da etik karar verme yeteneğinden yoksun. Öte yandan yapay zeka sohbet robotunun mevcut bilgi veritabanı 2021’de sona eriyor. Bu, bazı sorular ve aramalar için beklenen ölçüde bilgi sağlayamamasıyla sonuçlanıyor.

OpenAI, ChatGPT’nin ayrıca tamamen yanlış cevaplar verebileceğini ve yanlış bilgileri gerçekmiş gibi sunabileceğini, “kulağa makul gelen ancak yanlış veya saçma cevaplar” yazabileceğini de kabul ediyor. Şirket, bu sorunu çözmenin zor olduğunu çünkü modeli eğitmek için kullandıkları verilerde doğruluk kaynağı olmadığını ve denetimli eğitimin de yanıltıcı olabileceğini çünkü ideal cevap göstericinin bildiklerinden ziyade modelin bildiklerine bağlı.