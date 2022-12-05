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Kripto para piyasaları bugün iyi bir haftalık başlangıç yaptı ve altcoinler yüzde 5’i aşan kazançlar gördü. Ancak bu altcoin son duyurulan Coca-Cola anlaşmasyla 0,072 dolara kadar yükseldi. Peki hangi altcoin neden Coca-Cola ile anlaştı?

CRO Token Neden Yükseliyor?

Coca-Cola, oynanan oyunların ısı haritalarına dayanan bir dizi FIFA Dünya Kupası NFT’si yayınlıyor. NFT‘ler daha önce Nike, DoorDash ve müzisyen Grimes ile çalışan dijital sanatçı GMUNK tarafından geliştirilecek ve Cryptocom NFT platformunda sunulacak. Koleksiyon 10.000 farklı NFT’den oluşacak. FIFA Dünya Kupası maçlarında oyuncuların oyun içi hareketlerini gösteren ısı haritalarından ilham alan NFT’ler sadece Cryptocom kullanıcılarına sunulacak.

Bu, web3 aracılığıyla Dünya Kupası ateşinden yararlanmak için yapılan en son büyük kurumsal hamle. Yakın zamanda blockchain üzerine inşa edilmiş olan spor tahmin platformlarından biri Solana ağına geçiş yapmıştı. Binance ise NFT koleksiyonuyla futbol efsanesi Cristiano Ronaldo’yu bünyesine kattı. Ronaldo’nun Binance üzerinde yayınlanan NFT koleksiyonu kişisel özel mesajlar dahil birçok avantaj sağlıyor. Budweiser da turnuva için canlı skor tabloları içeren bir NFT koleksiyonu başlatmak üzere harekete geçti.

Haberle birlikte bugün Cryptocom borsasının tokeni CRO Token çift haneli yükseliş yaşadı.

Kripto, Spor ve NFT

Kripto paraların takım taraftarları için sunduğu çok fazla ürün grubu bulunuyor. Bunların başında da fan tokenlar ve NFT koleksiyonlar geliyor. NFT koleksiyonları yıllardır milyarlarca dolarlık bir pazar olarak dünyada var olan kart koleksiyonlarının dijital versiyonunu fazlasıyla andırıyor. Eşsiz, kolay taşınabilir ve nadirlik özelliği olan bu dijital koleksiyonlara henüz taraftarların ciddi bir ilgisi yok. Fakat fan ürünlerinin dünyadaki hacmine baktığımızda insanların çeşitli ürünler alarak takımlarını, fanatiği oldukları ünlüleri önemli ölçüde desteklediğini görüyoruz. NFT ve kripto tokenlerin bu açıdan daha fazla kabul görmesi mümkün.

Öte yandan NFT ve koleksiyonların fan token çıkaran kişi veya kurumlara da ciddi gelir akışı sağladığını bilmemiz gerekiyor. Birçok kulüp çıkardığı NFT koleksiyonu ve fan tokenları henüz taraftarlarına tam olarak pazarlayabilmiş değil. Bu düzenli gelir akışının büyüme potansiyeli takımlar tarafından da fark edildiğinde daha büyük bir ekosistem görebiliriz.