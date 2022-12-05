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Terra (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler ve veriler heyecan yaratıyor.

IBC, Yarın Faal Hale Geliyor!

Bağımsız bir Terra Classic geliştirme grubu olan Terra Rebels’in önde gelen üyelerinden reXxTerraRebels, paylaştığı bir tweet’te yarın Terra ağında Inter Blockchain Communication’ın (IBC) yeniden etkinleştirileceğini teyit etti. Güncel rapora göre, kod ön testlerden başarıyla geçti ve geliştiriciler daha güvenilir ve sürdürülebilir bir sistem ek testler yürütüyor. Ayrıca yükseltmenin bir sonucu olarak herhangi bir kesinti olmayacak. IBC, farklı blok zinciri ağları arasındaki diyaloğu sağlayan bir sistem. Teklif, Mayıs ayındaki Terra-LUNA krizi sırasında devre dışı bırakılan Osmosis, Crescent ve Juno için IBC’leri yeniden açmayı amaçlıyor.

Terra Classic topluluğu, zincirdeki projeleri geri getirerek kullanım alanları ve işlevselliği artırmayı amaçlıyor. Ayrıca bu uygulama, LUNC yakım oranını artıracak ve LUNC fiyatının FTX krizinin ardından gelen satış baskıdan kurtulmasına yardımcı olacak. Edward Kim’in, Terra Classic ile Cosmos tabanlı zincirler Osmosis, Crescent ve Juno arasındaki IBC’leri yeniden etkinleştirme teklifi toplulukta büyük ilgi gördü. Terra-LUNA krizi sırasında kanallar devre dışı bırakılmıştı. Terra Rebels, Osmosis ve Notional Labs, IBC’leri yeniden etkinleştirmek için L1/L2 zincir güncellemesi üzerinde çalışıyor.

Neden Önemli?

Geliştiricilerin başlangıçta IBC’nin yeniden açılışını v23 yükseltmesiyle başlayacak şekilde planladıklarını belirtmekte fayda var. Ancak Terra Classic çekirdek geliştiricisi Edward Kim, Kasım ayında Cosmos ekosistemindeki değişikliklere ayak uydurmak için zaman çizelgesinde ilerlemeyi gerekli gördüklerini belirtti. Sonuç olarak, daha önce bildirildiği gibi geliştirici, IBC kanallarının 5 Aralık’a kadar yeniden açılması için bir teklif başlatmıştı.

Yeni hamle, Terra Luna Classic ekosistemi için önemli bir kilometre taşı. Özellikle, diğer Cosmos zincirleri arasında bir kez daha değer aktarma yeteneği sayesinde geliştiriciler, LUNC’u kabul ederek gelişmekte olan Terra Classic topluluğunu çekmek için yeni projeler oluşturabilecek. V23 yükseltmesine ek olarak, Terra Classic ağı tamamen Cosmos ile birlikte çalışabilir hale gelecek ve LUNAv2 üzerine inşa edilen projelerin Terra Classic üzerinde devreye alınmasına olanak tanıyacak. Kim ilk olarak Eylül ayında, geliştiricilerin Terraform Labs’ın ekosistem çöküşü sırasında kestiği iletişim hatlarını yeniden açmak için çalıştıklarını açıklamıştı. Ardından, Ekim ayında kıdemli Cosmos geliştiricisi Jacob Gadikian, kodun hazır olduğunu açıklamıştu. Bu çarpıcı hamle ile daha fazla UNC’un yakılması öngörülüyor.