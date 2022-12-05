CoinDesk, Genesis'in alacaklılarına en az 1.8 milyar dolar borcu olduğunu bildirdi. Bu rakama Gemini'nin Earn programının müşterilerine olan 900 milyon dolarlık borcu dahil.

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Kripto para piyasasındaki çöküşün neden oldu tahribat başta dev kripto para borsası FTX olmak üzere birçok kripto para şirketinin iflas etmesine neden oldu. Daha fazla şirketin iflas etmesi beklenirken CoinDesk, iflasın eşiğindeki kripto para şirketi Genesis’in alacaklılarına en az 1.8 milyar dolar borcu olduğunu bildirdi. Bu rakama kripto para borsası Gemini’nin Earn programının müşterilerine olan 900 milyon dolarlık borç da dahil.

Şirketin Borcu En Az 1.8 Milyar Dolar

İlk olarak Financial Times’ın hafta sonunda Genesis‘in Gemini’nin Earn programının müşterilerine 900 milyon dolar borcu olduğunu bildirmişti. CoinDesk’in anonim bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Genesis’in buna ek olarak, hukuk şirketi Proskauer Rose’un temsil ettiği bir grup alacaklıya 900 milyon dolar daha borcu bulunuyor.

CoinDesk’in haberine göre Proskauer grubuna ek olarak Genesis’in hukuk şirketi Kirkland & Ellis tarafından temsil edilen bir başka geçici alacaklı gruba daha borcu bulunuyor. Söz konusu gruba olan borç miktarı bilinmezken bu Genesis’in en az 1.8 milyar dolar borcu olduğu anlamına geliyor. Bloomberg geçen hafta Proskauer Rose ve Kirkland & Ellis’in Genesis alacaklı gruplarını temsil ettiğini bildirmişti. CoinDesk’e göre hukuk şirketi Latham & Watkins ise kripto para borsası Gemini’nin müşteri grubunu temsil ediyor.

Para Çekme İşlemlerini Durdurulmasıyla Başlayan Süreç

Genesis, FTX‘ten ve ondan önce Three Arrows Capital’den (3AC) büyük darbeler aldıktan sonra geçen ay müşterilerin para çekme işlemlerini durdurmuştu. Şirket şu anda fon toplamaya çalışıyor ve potansiyel bir iflas da dahil olmak üzere seçeneklerini araştırmak için yatırım bankası Moelis & Company’i görevlendirdi.

Tüm bunlarla birlikte ABD eyaletlerinin düzenleyicileri Genesis’deki durum için soruşturma açmış durumda. Barron’s’ın haberine Alabama, Genesis’in sakinleri için uygun kayıtları yapmadan kripto paralarla ile ilgili menkul kıymetlere yatırım yapmaya ikna edip etmediğini araştıran eyaletlerden biri.

Piyasa uzmanları ve analistleri henüz resmi iflas ilan etmeyen Genesis’in böyle bir adım atmasının Bitcoin (BTC) ve altcoin‘lerde yeni bir düşüşe neden olabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.