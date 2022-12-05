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Ünlü Analist “Bitcoin’de O Gecikti” Dedi ve Ekledi: Gerçekleşmesi An Meselesi

Kripto para analisti Guy, zincir üstündeki (on-chain) bir sinyalin Bitcoin'in (BTC) ralli yapmak için ziyadesiyle geciktiğini gösterdiğini söyledi.
12:30
5 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para YouTube kanalı InvestAnswers’ın sunucusu Guy, zincir üstündeki (on-chain) bir sinyalin Bitcoin‘in (BTC) ralli yapmak için ziyadesiyle geciktiğini gösterdiğini söyledi.

Gerçekleşen Fiyat Grafiği ve Bitcoin Fiyatı

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Guy, yeni bir strateji oturumunda, Bitcoin’in tüm BTC‘lerin satın alındıkları fiyattaki değerini kaydeden ve dolaşımdaki coin sayısına bölünerek hesaplanan gerçekleşen fiyat (RP) metriğine göz attı. Analist, geçmiş veriler ışığında BTC’nin RP’nin altında uzun süre kalmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

Bir sonraki yarılanmaya (halving) doğru geri sayıyoruz ve burada gerçekleşen fiyatın altındayız. Şu an itibariyle 170 gün oldu ve gerçekleşen fiyat olan yaklaşık 21 bin doların altındayız. Bu, gerçekleşen fiyatta bir yükselişin kartlarda olduğunu gösteriyor çünkü burada o kadar uzun süre kalmıyoruz, en azından çoğu kişi buna inanıyor. Bu, gerçekleşen fiyatın bir gökkuşağı görselidir. Ve Bitcoin fiyatının çoğu zaman nasıl RP’nin üzerinde olduğunu görebilirsiniz. Vaktinin yüzde 97’sinde, yüzde 98’inde bunun üzerinde olmuş. Şimdi ise altında. Sorumlası gereken asıl soru, bunun geçmiş veriler ışığında nasıl şekilleneceği.

Analiste göre, en büyük kripto para 2011’de 110 gün, 2015’te 240 gün, 2018’de 115 gün, 2020’de 8 gün ve 2022’de şu ana kadar 170 gün RP’nin altında kaldı ve bu da bir BTC sıçramasının yaklaşmakta olabileceğini işaret ediyor.

ABD Doları Endeksi

Analist, Bitcoin’in bir ralli için hazır olduğunu düşündüren bir diğer unsurun da ABD doları endeksindeki (DXY) artan zayıflık olduğunu söyledi. DXY, diğer büyük itibari para birimleri karşısında ABD dolarının gücünü gösteren ve geleneksel olarak Bitcoin ve altcoin‘ler riskli varlıklarla ters korelasyonda olduğu düşünülen bir göstergedir.

Analist, DXY’nin mevcut durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu oldukça iyi bir işaret çünkü bildiğimiz gibi, DXY yükseldikçe Bitcoin düşer ve bunun tersi de geçerlidir. Bunlar birbiriyle ters korelasyondadır. Eğer tarih tekerrür edecek olursa (ki bunu son zamanlarda sıkça söylüyoruz) bu grafik olası bir çöküşe işaret ediyor. Elbette çoktan çöktüğünü ve zaten 115’ten 109’un altına düştüğünü de iddia edebilirsiniz. Ama işte yine buradayız. Eğer bu gerçekleşirse, bu riskli varlıklar için de çok iyi olacaktır.

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