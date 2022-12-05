Açık yapay zeka botu ChatGPT geçtiğimiz hafta sonu interneti kasıp kavurdu. ChatGPT'nin popüler köpek temalı kripto parayı işaret ettiği ve o altcoin'e övgüler düzdüğü görüldü.

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Açık yapay zeka botu ChatGPT geçtiğimiz hafta sonu interneti kasıp kavurdu. ChatGPT’nin sergilediği yazma becerisi herkesi hayretler içinde bırakırken, yapay zeka botu o altcoin’i işaret ederek övgüler düzdü.

ChatGPT’nin İşaret Ettiği Altcoin

Slashdot Media, ChatGPT’den kripto para piyasasının en ünlü köpek temalı olan Dogecoin (DOGE) hakkında bir şeyler yazmasını istedi. Açık yapay zeka botu Dogecoin’e övgüler yağdırarak, DOGE’un “hesaba katılması gereken bir güç” olduğunu belirtti. ChatGPT, yazdığı metinde ayrıca çok güçlü Dogecoin topluluğuna da övgüde bulunularak “rakipsiz” dedi.

Kripto para piyasasındaki pek çok kişi Dogecoin’in gerçek bir faydası olmadığını belirterek eleştirirken, ChatGPT açıkça aynı fikirde olmadığını inanıyor. Bunun yerine, Dogecoin’in “değerli” ve “meşru” bir varlık olduğunu düşünüyor. ChatGPT tarafından Dogecoin için yazılan metinden satırbaşları şu şekilde:

Dogecoin sadece bir yenilik değil, birçok kişi tarafından işlem yapmak, işlemleri kolaylaştırmak, işlemleri ve ödemeleri kolay ve hızlı bir şekilde yapmak için kullanılan meşru bir para şeklidir. Bu, onu finans dünyasında gerçekten değerli bir varlık haline getiriyor.

Açık yapay zeka platformu, yeni bir kripto para arayan birinin DOGE‘a bir şans verebileceğini düşündüğünü belirtirken, şunları yazdı:

Ağırlığından daha değerli, ilginç ve sevilen bir kripto para.

ChatGPT, Dogecoin ve Elon Musk

İlginç bir şekilde, yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’un arkasındaki kar amacı gütmeyen OpenAI platformu, aynı zamanda Dogecoin’in en ateşli savunucusu olan Elon Musk tarafından kuruldu. OpenAI, Tesla ve SpeaceX’in CEO’su Elon Musk ve diğer yatırımcılar tarafından yedi yıl önce kuruldu. Musk, yaşanan bazı anlaşmazlıklar nedeniyle 2018’de şirketten ayrıldı.

Musk, bir kez daha Twitter’da Dogecoin ile ödemeler yapılacağını ima ettiği için DOGE fiyatı hafta sonu büyük bir artış kaydetti. Geçtiğimiz Cumartesi günü bir Twitter Space oturumuna katılan Musk’a Twitter’a kripto para ödemeleri getirip getirmeyeceği sorusuna yanıt vererek “Dogecoin Ay’a gidecek” dedi.