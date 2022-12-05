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Kripto para piyasalarında arz ve talep fiyatı belirleyen şeydir. Arzın ölçüsüz artması genellikle altcoinlerin fiyatını düşürür. Bu sebepten sirkülasyona yeni giren altcoinleri yani kilit açılışlarını yakından izlemek gerekir. Siz uzun vadeli yatırımınızı cazip bir fiyattan yaptığınızı sanıyorken aslında birkaç ay içinde dolaşım arzı 2 katına çıkacak olabilir. Evet sizi duyar gibiyim, kilit açılışlarından önceden haberdar olmak kazançlı olabilir. O halde başlayalım.

Token Kilit Açılışları

Yukarıda token kilit açılışların fiyat üzerindeki etkisinden bahsetmiştik. Şimdi hangi kripto paranın ne kadarlık kilit açılışını ne zamana yapacağını inceleyelim.

Aptos (APT)

Aptos (APT) ülkemizde fazlasıyla popüler ve airdrop sürecinde Türk yatırımcılar ciddi kazançlar elde etti. Ancak APT’nin bir kusuru var. Çok fazla kurumsal yatırımcı buradan kilitli token satın aldı. Oldukça uzun rakamlardan aldılar ve kilit açılışları onlar için kar alma fırsatı olabilir. Peki APT en yakın tarihte ne zaman kilit açılışı yapacak?

12 Aralık 2022, 24 Milyon dolar değerinde tokenin kilidi açılacak. 2024’ün Mart ayında ise dolaşım arzı 300 milyon adeti aşacak.

ApeCoin (APE)

APE 17 Aralık 2022 tarihinde 30 milyon dolarlık kilit açılışı yapacak. Toplam arzında %0,7’si dolaşıma girecek. Önümüzdeki yılın sonuna kadar dolaşım arzı 580 milyonu geçecek. Detaylı grafik aşağıda.

dYdX Token

Merkezi olmayan kripto para borsaları arasında en popülerlerden biri oldu. Merkezi borsalara benzer emir defteri tipi onun bu denli ilgi görmesinin sebepleri arasında. FTX çöküşünün getirdiği tedirginliği de unutmamak gerekiyor. Ancak yeniden 20 doların üzerinde fiyattan dYdX satarım diyenleri aşağıdaki kilit açılışlarına bakması gerekiyor. Bu ayın 20’sinde 10 milyon dolarlık kilit açılışı yapılacak ve bu son olmayacak. Özellikle seneye şubat ayına dikkat.

AXS Token

Önümüzdeki ayın 23’ünde 40 milyon dolarlık kilit açılışı var. Toplam arzın %1,8’i daha dolaşıma girecek. Detaylı grafik yine aşağıda.

SAND Token

En tehlikelisi bu olabilir. Önümüzdeki yıl Şubat ayında SAND Token %11,6 oranında yani bugünün fiyatıyla yaklaşık 217 milyon dolarlık kilit açılışı yapacak. SAND bunu ne zaman fiyatlamaya başlar? Eğer kripto paralar ciddi bir dönüş yapamazsa bu açılış fiyatı önemli ölçüde etkileyebilir.

Detayları yukarıdaki gibi, evet şimdi kilit açılışlarından önceden haberdar oldunuz ve ani fiyat düşüşleri sizin için sürpriz olmayacak.