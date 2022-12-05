Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   APT, APE, dYdX, AXS ve SAND Kilit Açılışları Yaklaşıyor! İşte Tarih ve Detaylar!

APT, APE, dYdX, AXS ve SAND Kilit Açılışları Yaklaşıyor! İşte Tarih ve Detaylar!

Önemli tarihlerden önceden haberdar olmak sizi potansiyel zararlardan koruyabilir. Popüler altcoinlerde kritik tarihlere dikkat.
16:50
5 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarında arz ve talep fiyatı belirleyen şeydir. Arzın ölçüsüz artması genellikle altcoinlerin fiyatını düşürür. Bu sebepten sirkülasyona yeni giren altcoinleri yani kilit açılışlarını yakından izlemek gerekir. Siz uzun vadeli yatırımınızı cazip bir fiyattan yaptığınızı sanıyorken aslında birkaç ay içinde dolaşım arzı 2 katına çıkacak olabilir. Evet sizi duyar gibiyim, kilit açılışlarından önceden haberdar olmak kazançlı olabilir. O halde başlayalım.

Token Kilit Açılışları

Yukarıda token kilit açılışların fiyat üzerindeki etkisinden bahsetmiştik. Şimdi hangi kripto paranın ne kadarlık kilit açılışını ne zamana yapacağını inceleyelim.

Aptos (APT)

Aptos (APT) ülkemizde fazlasıyla popüler ve airdrop sürecinde Türk yatırımcılar ciddi kazançlar elde etti. Ancak APT’nin bir kusuru var. Çok fazla kurumsal yatırımcı buradan kilitli token satın aldı. Oldukça uzun rakamlardan aldılar ve kilit açılışları onlar için kar alma fırsatı olabilir. Peki APT en yakın tarihte ne zaman kilit açılışı yapacak?

  • 12 Aralık 2022, 24 Milyon dolar değerinde tokenin kilidi açılacak. 2024’ün Mart ayında ise dolaşım arzı 300 milyon adeti aşacak.

ApeCoin (APE)

APE 17 Aralık 2022 tarihinde 30 milyon dolarlık kilit açılışı yapacak. Toplam arzında %0,7’si dolaşıma girecek. Önümüzdeki yılın sonuna kadar dolaşım arzı 580 milyonu geçecek. Detaylı grafik aşağıda.

dYdX Token

Merkezi olmayan kripto para borsaları arasında en popülerlerden biri oldu. Merkezi borsalara benzer emir defteri tipi onun bu denli ilgi görmesinin sebepleri arasında. FTX çöküşünün getirdiği tedirginliği de unutmamak gerekiyor. Ancak yeniden 20 doların üzerinde fiyattan dYdX satarım diyenleri aşağıdaki kilit açılışlarına bakması gerekiyor. Bu ayın 20’sinde 10 milyon dolarlık kilit açılışı yapılacak ve bu son olmayacak. Özellikle seneye şubat ayına dikkat.

AXS Token

Önümüzdeki ayın 23’ünde 40 milyon dolarlık kilit açılışı var. Toplam arzın %1,8’i daha dolaşıma girecek. Detaylı grafik yine aşağıda.

SAND Token

En tehlikelisi bu olabilir. Önümüzdeki yıl Şubat ayında SAND Token %11,6 oranında yani bugünün fiyatıyla yaklaşık 217 milyon dolarlık kilit açılışı yapacak. SAND bunu ne zaman fiyatlamaya başlar? Eğer kripto paralar ciddi bir dönüş yapamazsa bu açılış fiyatı önemli ölçüde etkileyebilir.

Detayları yukarıdaki gibi, evet şimdi kilit açılışlarından önceden haberdar oldunuz ve ani fiyat düşüşleri sizin için sürpriz olmayacak.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Son Dakika: ABD’nin En Büyüğüyle Ortaklık Kuran Altcoin!
Son Dakika: ABD’nin En Büyüğüyle Ortaklık Kuran Altcoin!
Analistten LUNC’a İddialı Fiyat Tahmini! Beklenen Ralli Ufukta Mı?
Analistten LUNC’a İddialı Fiyat Tahmini! Beklenen Ralli Ufukta Mı?
Kısa Vadeli Altcoin Fırsatları: Bu Kripto Paraya Dikkat!
Kısa Vadeli Altcoin Fırsatları: Bu Kripto Paraya Dikkat!
Sıcak Gelişme: ETH Kurucusu En İyi Projeleri Açıkladı! Ben İkincisini Tercih Ederim Dedi!
Sıcak Gelişme: ETH Kurucusu En İyi Projeleri Açıkladı! Ben İkincisini Tercih Ederim Dedi!
Son Dakika: Vitalik Buterin’den Dev Altcoinin Kurucusuna SBF Benzetmesi!
Son Dakika: Vitalik Buterin’den Dev Altcoinin Kurucusuna SBF Benzetmesi!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Binance CEO’su CZ’nin “Goblin Modu” Tweet’i O Altcoin’i Uçurdu!
Binance CEO’su CZ’nin “Goblin Modu” Tweet’i O Altcoin’i Uçurdu!
Büyük Başarı! Bu Altcoin Bir İlke İmza Attı! İşte Yıl Sonu Tahmini ve Kritik Rapor!
Büyük Başarı! Bu Altcoin Bir İlke İmza Attı! İşte Yıl Sonu Tahmini ve Kritik Rapor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022