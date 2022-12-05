Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Sıcak Gelişme: DAO ve Airdrop Müjdesi Geldi! Kripto Para Yükseldi!

Sıcak Gelişme: DAO ve Airdrop Müjdesi Geldi! Kripto Para Yükseldi!

Kulağa çok ütopya gibi geliyor ancak bunu başarabilirlerse yıllarca ayakta kalabilirler.
17:35
5 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bu yıl etkileyici bir büyüme yaşadıktan sonra fiyatı ciddi anlamda düşmüştü. En büyük kayıp yaşayan altcoinlerden biri oldu. Ancak yeni müjde güveni tekrar inşa edilebilir. Güven inşa etmesini gerektirecek ne olmuştu ki? Şimdi gelin bu ve diğer tüm detayları ele alalım. Waves Coin hakkında bilmeniz gerekenler.

İçerik Rehberi

Waves Airdrop

Waves‘in arkasındaki ekip, yeni veya mevcut DAO’ların merkezi olmayan kuruluşlarını yönetmeleri için araçlar sağlayacak Power Protocol adlı bir DAO yönetişim çerçevesi başlatmaya hazırlanıyor. Duyuruda, Power Protocol’ün Ocak 2023’te başlatılacak yeni bir DAO yönetişim mimarisi olduğu belirtildi. Waves ekibi, basit token yönetişimi olarak bilinen şeyle ilgili sorunların üstesinden gelmek için tasarlandığını söylüyor. Bu, yönetişim token sahiplerinin topluluk içinde kararlar almak için kullanılan oylama gücüne sahip olduğu DAO’lar tarafından yaygın olarak benimsenen bir çerçevedir. Waves Kurucusu Sasha Ivanov, basit token yönetişiminin DAO yönetimi için yetersiz olduğunu belirtti. Ivanov, modelin büyük yönetişim token’larına sahip kuruluşların DAO oylarını etkilemesine izin verdiğini belirtti. Ivanov, bunun basit token yönetişim modelinde teşvik ve cezaların olmaması nedeniyle mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.

“Yönetişim modellerinde yeterli hesap verebilirlik olmadan, kötü aktörlerin ve karar alma sürecini bozmak isteyenlerin hiçbir caydırıcılığı yoktur ve sistemde oyun oynamaya devam edeceklerdir”.

Waves ekibi, Power Protocol’ün DAO yönetişim mimarisine hesap verebilirlik ve şeffaflık ekleyerek bu eksiklikleri giderdiğini belirtti. Bu yeni model, topluluk odaklı temel performans göstergelerini finansal ödüller veya cezalarla birleştiriyor. İyi davranışlar tokenlarla ödüllendirilirken, kötü eylemler, bir kullanıcının yönetişim tokenlarının bir kısmının azaltıldığı ve potansiyel olarak yok edildiği oy kesme gibi cezalara yol açabilir. Power Protocol, sistemin POWER adlı yerel tokenin airdrop ile dağıtılmasıyla başlayacak ancak henüz airdrop detayları netleşmedi.

Waves Yorum

Basit token yönetişimi ilk günlerinde herkesi heyecanlandırdı ancak sonrasında anlatılan hikayeyle gerçeğin farklı olduğu ortaya çıktı. Kayda değer bir örnek, Maker Kurucusu Rune Christensen’in MakerDAO’daki bir yönetim oylamasını etkilemek için nüfuzunu kullanarak organizasyonu daha küçük DAO’lara bölmesiydi. Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin de bu modeli eleştirmiş ve merkeziyetsiz yönetişimde iyileştirmeler görmek istediğini söylemişti.

Waves fiyatı bu yıl 50 doları aştıktan sonra bazı kaynaklar altcoinin fiyatının ekip ve elindeki mali güçle kasıtlı olarak şişirildiğini iddia etti. Bunun ardından altcoinin fiyatı oldukça güzel günler geçiriyorken aniden düşmeye başladı. Bugünlerde ise yaklaşık 2 dolardan alıcı buluyor. Eğer Waves gerçekten kodun kanun olduğu, eşit temsil ve adaletin sağlandığı güvenilir bir yapı inşa edebilirse on yıllarca ayakta kalabilir. Haberle birlikte fiyat 2,56 dolara ulaştı ancak halen 50 doların çok altında bulunuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Son Dakika: ABD’nin En Büyüğüyle Ortaklık Kuran Altcoin!
Son Dakika: ABD’nin En Büyüğüyle Ortaklık Kuran Altcoin!
Analistten LUNC’a İddialı Fiyat Tahmini! Beklenen Ralli Ufukta Mı?
Analistten LUNC’a İddialı Fiyat Tahmini! Beklenen Ralli Ufukta Mı?
Kısa Vadeli Altcoin Fırsatları: Bu Kripto Paraya Dikkat!
Kısa Vadeli Altcoin Fırsatları: Bu Kripto Paraya Dikkat!
Sıcak Gelişme: ETH Kurucusu En İyi Projeleri Açıkladı! Ben İkincisini Tercih Ederim Dedi!
Sıcak Gelişme: ETH Kurucusu En İyi Projeleri Açıkladı! Ben İkincisini Tercih Ederim Dedi!
Son Dakika: Vitalik Buterin’den Dev Altcoinin Kurucusuna SBF Benzetmesi!
Son Dakika: Vitalik Buterin’den Dev Altcoinin Kurucusuna SBF Benzetmesi!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Binance CEO’su CZ’nin “Goblin Modu” Tweet’i O Altcoin’i Uçurdu!
Binance CEO’su CZ’nin “Goblin Modu” Tweet’i O Altcoin’i Uçurdu!
Büyük Başarı! Bu Altcoin Bir İlke İmza Attı! İşte Yıl Sonu Tahmini ve Kritik Rapor!
Büyük Başarı! Bu Altcoin Bir İlke İmza Attı! İşte Yıl Sonu Tahmini ve Kritik Rapor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022