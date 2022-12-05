Kulağa çok ütopya gibi geliyor ancak bunu başarabilirlerse yıllarca ayakta kalabilirler.

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Bu yıl etkileyici bir büyüme yaşadıktan sonra fiyatı ciddi anlamda düşmüştü. En büyük kayıp yaşayan altcoinlerden biri oldu. Ancak yeni müjde güveni tekrar inşa edilebilir. Güven inşa etmesini gerektirecek ne olmuştu ki? Şimdi gelin bu ve diğer tüm detayları ele alalım. Waves Coin hakkında bilmeniz gerekenler.

Waves Airdrop

Waves‘in arkasındaki ekip, yeni veya mevcut DAO’ların merkezi olmayan kuruluşlarını yönetmeleri için araçlar sağlayacak Power Protocol adlı bir DAO yönetişim çerçevesi başlatmaya hazırlanıyor. Duyuruda, Power Protocol’ün Ocak 2023’te başlatılacak yeni bir DAO yönetişim mimarisi olduğu belirtildi. Waves ekibi, basit token yönetişimi olarak bilinen şeyle ilgili sorunların üstesinden gelmek için tasarlandığını söylüyor. Bu, yönetişim token sahiplerinin topluluk içinde kararlar almak için kullanılan oylama gücüne sahip olduğu DAO’lar tarafından yaygın olarak benimsenen bir çerçevedir. Waves Kurucusu Sasha Ivanov, basit token yönetişiminin DAO yönetimi için yetersiz olduğunu belirtti. Ivanov, modelin büyük yönetişim token’larına sahip kuruluşların DAO oylarını etkilemesine izin verdiğini belirtti. Ivanov, bunun basit token yönetişim modelinde teşvik ve cezaların olmaması nedeniyle mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.

“Yönetişim modellerinde yeterli hesap verebilirlik olmadan, kötü aktörlerin ve karar alma sürecini bozmak isteyenlerin hiçbir caydırıcılığı yoktur ve sistemde oyun oynamaya devam edeceklerdir”.

Waves ekibi, Power Protocol’ün DAO yönetişim mimarisine hesap verebilirlik ve şeffaflık ekleyerek bu eksiklikleri giderdiğini belirtti. Bu yeni model, topluluk odaklı temel performans göstergelerini finansal ödüller veya cezalarla birleştiriyor. İyi davranışlar tokenlarla ödüllendirilirken, kötü eylemler, bir kullanıcının yönetişim tokenlarının bir kısmının azaltıldığı ve potansiyel olarak yok edildiği oy kesme gibi cezalara yol açabilir. Power Protocol, sistemin POWER adlı yerel tokenin airdrop ile dağıtılmasıyla başlayacak ancak henüz airdrop detayları netleşmedi.

Waves Yorum

Basit token yönetişimi ilk günlerinde herkesi heyecanlandırdı ancak sonrasında anlatılan hikayeyle gerçeğin farklı olduğu ortaya çıktı. Kayda değer bir örnek, Maker Kurucusu Rune Christensen’in MakerDAO’daki bir yönetim oylamasını etkilemek için nüfuzunu kullanarak organizasyonu daha küçük DAO’lara bölmesiydi. Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin de bu modeli eleştirmiş ve merkeziyetsiz yönetişimde iyileştirmeler görmek istediğini söylemişti.

Waves fiyatı bu yıl 50 doları aştıktan sonra bazı kaynaklar altcoinin fiyatının ekip ve elindeki mali güçle kasıtlı olarak şişirildiğini iddia etti. Bunun ardından altcoinin fiyatı oldukça güzel günler geçiriyorken aniden düşmeye başladı. Bugünlerde ise yaklaşık 2 dolardan alıcı buluyor. Eğer Waves gerçekten kodun kanun olduğu, eşit temsil ve adaletin sağlandığı güvenilir bir yapı inşa edebilirse on yıllarca ayakta kalabilir. Haberle birlikte fiyat 2,56 dolara ulaştı ancak halen 50 doların çok altında bulunuyor.