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Son Dakika: Veriler Geldi! Kripto Paralar Bu Yüzden Düştü!

Kripto paralar neden düştü? Elbette bir sebebi var, çünkü bu veriler hiç iyi gelmedi.
18:19
5 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Pazar günü bugüne dair kritik gelişmeleri haftanın geri kalanıyla birlikte paylaşmıştık. Veriler geldi BTC düştü. Elbette kripto paralarda da genel olarak geri çekilme yaşandı. Peki bu verilerden ne anlamamız gerekiyor? Kripto para yatırımcılarını neden ilgilendiriyor? Merak ettiğiniz tüm detayları ve kapsamlı biçimde inceleyelim.

Kripto Paralar Neden Düştü

Bugün ABD’nin PMI yani satın alma müdürleri endeksi geldi. Yaklaşık yarım saat önce gelen veri kripto paraların da düşmesine neden oldu. Eğer bu veriler beklenti üzeri gelirse ekonominin halen sıcak olduğuna işaret eder ve Fed hedeflediği soğumaya henüz ulaşamamış demektir. Doğal olarak enflasyon yükselişini sürdürebilir ve Fed’in bunu engellemek için faiz artışlarına aynı hızda devam etmesi gerekir. Fakat hafta bitmedi önemli birkaç veri daha açıklanacak. Eğer bu gelişmeler size sürpriz olarak geliyorsa Pazar günü sabahları paylaşılan kripto paralarda haftanın kritik gelişmeleri duyurusunu gözden kaçırıyorsunuz demektir.

Bugün açıklanan veriler şöyle;

  • Hizmet PMI 46,2 (Beklenti: 46,1)
  • Fabrika Siparişleri (Aylık) %1 (Beklenti: %0,7)
  • İmalat Dışı PMI 56,5 (Beklenti: 53,3)

Verilerin ardından 18:16 itibariyle;

  • Dolar Endeksi (DXY) 104,97 (+0,44%)
  • Bitcoin (BTC) 17.054

Kripto Paralar Yorum

Bugün Bitcoin (BTC) fiyatı 17.300 doları aştığı için altcoinlerin bir kısmı çift haneli yükselişler yaşadı. Yeşile dönen kripto paralar devam eden korku nedeniyle bunu sürdüremedi. Genesis ve diğer FTX bağlantılı şirketlerin iflası ihtimali yatırımcıları tedirgin ediyor. Öte yandan zaten FTX bağlantılı sıkıntılar devam ediyor. Son 1 haftada Kraken ve Bybit derinleşen ayı piyasasını gerekçe göstererek personellerini önemli ölçüde azaltacaklarını açıkladı. Önümüzdeki hafta çok daha kritik olacak ve Cuma günü gelecek ABD Üretici Enflasyonu verisi yakından izlenmelidir.

Bitcoin’n 16.800 dolar altında yapacağı kapanışlar yeniden 15.900 dolar seviyelere bir geri çekilmeyi tetikleyebilir. Genesis’in potansiyel iflasıyla alakalı henüz yeni bir gelişme olmadı ve şirket 500 milyon dolar acil kredi veya yatırım aramaya devam ediyor. Genesis tarafından gelecek bir iflas açıklaması FTX’in çöküşünden daha büyük bir zincirleme iflas dalgasına neden olabilir.

Güncelleme dolar endeksi 105 seviyesine tırmandı.

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