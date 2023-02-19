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  •   Popüler Altcoin Resmen Taşınıyor! 27 Mart Olarak Açıklandı!

Popüler Altcoin Resmen Taşınıyor! 27 Mart Olarak Açıklandı!

Tarihi resmen ilan ettiler 1 ayı aşkı süre kaldı ve süreç 24 saat içinde tamamlanacak.
11:30
19 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tarih artık netleşti ve kısa süre önce ekip tarafından da duyuruldu. Popüler altcoin resmen taşınıyor. Üstelik FTX çöküşünün ardından öldürücü darbeler alan Solana ağına taşınıyor. Peki bu hamleyi nasıl yorumlamak gerekir? Fiyata etkisi olur mu? Son duyurunun detayları ve taşınan altcoine dair beklentileri ele alıyoruz.

Helium Network (HNT)

Yakın zamanda yayınlanan resmi duyuruya göre Helium Network 27 Mart tarihinde Solana ağına taşınmaya başlayacak. 24 saatlik bir geçiş süreci olacak. Topluluğun 2022’de HIP-70 ile elde ettiği başarı ve Helium ağının ölçeklenebilirliğine yönelik birçok çözümün sunulması Solana’ya geçişi mümkün kılmıştı. Ayrıca Solana ağına geçişle birlikte Proof-of-Coverage ve Data Transfer işlemlerinin Oracles’a taşınması, ölçeklendirme için önemli kaynakları serbest bırakıyor. HNT Token son duyurunun ardından %10 artış yaşadı.

HNT Token için duyurunun ardından gelen yükseliş yıl içindeki en büyük üçüncü fiyat hareketini temsil ediyordu. Bu yazının yazıldığı sırada, popüler altcoin 2,8 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin ise 24.500 doların üzerinde.

HNT Token

Token, fiyat dalgalanmasının altında görülebilen kısa Hareketli Ortalamadan (sarı çizgi) destek aldı. Yazı yazıldığı sırada destek 2,5 dolar civarındaydı. Kısa vadede 3,8 dolar seviyesi direnç olarak kalmaya devam edilir. Santiment’in hacim istatistiğine göre, metrikte önemli bir artış olmadı. Hacim bir süredir düşük seyrediyor ve yatırımcılarda ciddi bir ilgi yoğunluğu olmayışı fiyatta kısa vadede ciddi bir artış yaşanmayabileceğini söylüyor.

Helium’un Solana ağına taşınmasıyla birlikte buradaki uygulamalarla birlikte çalışabilir hale gelecek. Bu durum kullanım alanını genişletecek. Peki bu durum hacimde artış getirecek mi? Bunu ancak zaman gösterecek. Solana ekosistemindeki birçok uygulamanın farklı ağlara kaçtığı ortamda HNT Token’in kaderi artık Solana ile birlikte belirlenecek. SOL Coin cephesindeki ani artışlar HNT Token fiyatını da olumlu etkileyecektir.

2021 yılında 55,22 dolara ulaşarak ATH seviyesini belirleyen HNT Token hali hazırda zirvenin %95 altında bulunuyor. Diğer taraftan fiyat 0,25 dolarlık tarihi dip seviyenin %1013 üstünde alıcı buluyor.

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