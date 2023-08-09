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  •   Bu Altcoin Bütün Sıralamaları Solladı ve Rekora Koşuyor: Borsadan Önemli Açıklama!

Bu Altcoin Bütün Sıralamaları Solladı ve Rekora Koşuyor: Borsadan Önemli Açıklama!

Özet

  • - Tartışmalı altcoin Rollbit (RLB) kısa sürede %130 yükseliş yakalayarak 0,17 dolara ulaştı.
  • - RLB, GameFi odaklı girişimlere aracılık ediyor ve spor aktiviteleri ile NFT'ler gibi kullanımlara sahip; ayrıca Ethereum blockchain ağına geçişi de yükselişinde etkili olmuş olabilir.
  • - Rollbit, platformun günlük 2 milyon dolar gelir geçmesi üzerine günlük olarak RLB yakacağını da açıkladı.
  • - Piyasaya etkisi: nötr
15:30
9 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para piyasası son haftalarda oldukça yatay seyretse de bu durum bazı altcoinler için geçerli değil gibi gözüküyor. Özellikle “tartışmalı” bir altcoin konumundaki Rollbit (RLB), kesinlikle yatay seyredenler listesine girmiyor.

Rollbit’in Yükselişi Sürüyor

Rollbit’in bu hareketinin arkasında çok fazla neden ve tabii ki eleştiri bulunuyor. Son dönemde kripto para sektörünün önde gelen isimleri ile işbirlikleri yapan Rollbit, platformun ciddi anlamda reklamını yapıyor. Özellikle Twitter fenomenlerine çok fazla ücret ödemesi ile ön plana çıkan Rollbit, çok kısa sürede çok fazla tanınan bir platform oldu.

Rollbit platformunun endi kripto parası RLB ise kısa sürede %130 gibi bir yükseliş yakaladı. RLB, an itibarıyla 0,17 dolara kadar yükseldi ve sadece 24 saat içerisinde %70 artış yakaladı. Daha önceki yükselişlerin devamı olan bu hareket kesinlikle yatırımcılarını dikkatini çekmiş gibi gözüküyor.

RLB ilginç şekilde geçen sene ise %7.000 gibi bir yükseliş elde etmiş gibi gözüküyor. Rollbit Coin, platformdaki kullanımın yanı sıra GameFi odaklı bir girişime de aracılık ediyor. Kullanıcılara farklı oyun aktivitelerine katılma şansı veren Rollbit Coin, spor aktiviteleri ve NFT’ler gibi çok farklı kullanımlara da sahip.

RLB’nin son yükselişinde etkili olan bir diğer faktör ise bunun Ethereum blockchain ağına geçmesi olabilir. Daha önce Solana ağında olan proje stratejik bir karar ile böyle bir adım attı ve kullanıcıların daha fazla ağda kullanım talebinden dolayı geçiş gerçekleştirildi.

RLB İçin Yeni Duyuru

Son gelişme ise RLB için uzun vadede sürdürülebilirlik sağlayabilir. Rollbit, dakikalar önce yaptığı açıklamada, platformun 24 saatlik gelirinin 2 milyon doları geçmesinden dolayı günlük olarak RLB alıp yakacağını vurguladı. Tam olarak ne kadar RLB yakılacağı açıklanmasa da bunun kesinlikle uzun vadede fiyatlamaya katkı sağlayacak bir gelişme olduğu söylenebilir.

RLB için gelen eleştiriler ise platformun özellikle bilinçsiz yatırımcılardan para kazanması üzerine odaklanıyor.

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