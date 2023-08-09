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  •   Son Dakika: Microsoft Ortaklık Kurdu Altcoin Roketleri Ateşledi!

Son Dakika: Microsoft Ortaklık Kurdu Altcoin Roketleri Ateşledi!

Özet

  • - APT Coin fiyatı yüzde 15'in üzerinde artış yaşadı.
  • - Aptos Vakfı basın bildirisinde Microsoft ortaklığını açıkladı.
  • - Aptos, Microsoft'un yapay zeka altyapısını entegre ediyor.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
15:40
9 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Birkaç dakika önce yapılan duyuruyla APT Coin fiyatı çift haneli yükseldi. Microsoft ile işbirliği yatırımcıları heyecanlandırıyor. Birçok kripto para çeşitli popüler şirketlerle anlaşmalar imzaladı. Ar-ge veya altyapı desteği gibi konuda yapılan anlaşmalar kriptonun artık kurumsal devler tarafından dikkate alındığını gösteriyor.

Aptos (APT) Neden Yükseliyor?

Eski Facebook çalışanları tarafından askıya alınan Diem projesini (eski adıyla Libra) hayata geçirmek için başlatılan layer1 ağı Aptos Microsoft’un yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak araçlarını ve hizmetlerini genişletiyor.

Son basın açıklamasına göre Aptos Vakfı, Aptos ekosistemi hakkında kullanıcı sorularını yanıtlayacak ve akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan uygulamalar geliştiren geliştiricilere yardımcı kaynaklar sağlayacak Aptos Assistant adlı yeni bir sohbet robotu da dahil olmak üzere yapay zeka ve blockchain’i birleştiren yeni ürünleri başlatmak için Microsoft’un altyapısından yararlanıyor.

Aptos Labs CEO’su Mo Shaikh şunları söyledi;

Yapay Zeka ve blockchain teknolojileri önemli bir nedenden dolayı hızla birbirine yaklaşıyor: her ikisi de internetin evrimini derinden etkileyen ve toplumu şekillendiren önemli atılımlar”.

APT Coin fiyatı haberle birlikte 7,71 doları aştı ve güne %15 yükselişle devam ediyor.

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