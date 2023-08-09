Solana (SOL) son zamanlarda yükselişe geçti ve diğer birçok büyük kripto para birimini geride bıraktı. Saniyede 65.000 işlem hızına ulaşan ağın ölçeklenebilirliği, onu bir rakip olarak konumlandırdı. Son 24 saat içinde Solana fiyatı daha yüksek işlem gören diğer tüm ilk 10 istikrarlı olmayan kripto para birimlerinden daha fazla kazandı.

SOL Fiyat Tahmini!

Son fiyat artışı ile birlikte SOL’un ay sonundaki fiyatını tahmin etmek için kripto analitik platformu PricePredictions tarafından kullanılan gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarına yöneldi. Kripto analitik platformu tarafından kullanılan gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları 9 Ağustos’ta alınan en son bilgilere göre, Solana’nın fiyatını 31 Ağustos 2023 için 24,91 dolar olarak belirledi.

Platformun algoritmaları ortalama gerçek aralık (ATR), Bollinger Bantları (BB), hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD), göreli güç endeksi (RSI) ve daha fazlasını içeren bir dizi teknik analiz (TA) göstergesinin ayrıntılı bir analizini devreye aldı.

Mevcut konum itibariyle Solana son 24 saat içinde %6,35’lik önemli bir kazancı yansıtan, 24,64 dolar seviyesinden işlem görüyorken token fiyatıyla dinamik bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Token %4,51’lik övgüye değer bir büyüme kaydettiği için bu pozitif ivme bir hafta boyunca uzanıyor.

Solana Coin Geleceği!

Bu tutarlı gidişat Solana’nın şu anda 10 milyar doların biraz altında seyreden, özellikle 9.996 milyar dolarda kalan hakim piyasa değerine katkıda bulunuyor. Pazar dinamiklerinin incelikli bir değerlendirmesinde, Solana’nın Kilitli Toplam Değeri (TVL) %14’lük önemli bir artış gösterdi. Çeşitli ekosistem faktörlerinden etkilenen bu artış Solana’nın kendi ağında değer çekme ve elde tutma becerisini gösterebilir.

Solana, hızlı işlem hızları ve düşük maliyeti ile dikkat çeken bir blok zinciri platformu olarak piyasa sürüldü. DeFi uygulamaları ve NFT’ler için popülerdir. Yüksek performansı ve geliştirici dostu yapısıyla kripto para dünyasında önemli bir konuma sahip.