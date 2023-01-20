Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler akıllı sözleşme platformu olan Solana (SOL) tabanlı bir altcoin, Bitcoin’in (BTC) 21.000 dolar seviyesini yeniden kazanmasıyla geçtiğimiz hafta içerisinde değerini iki kattan fazla artırdı.

Yüzde 130 Artış!

Merkezi olmayan borsa (DEX) platformu Serum (SRM), geçtiğimiz aylarda kripto para borsası FTX’in çöküşünden sonra son yedi gün içinde %130 oranında arttı. The Wall Street Journal’ın yeni bir haberine göre, kripto para borsasının iflas etmesinden sorumlu tutulan Sam Bankman-Fried’in istifa etmesinden sonra FTX’in CEO’luğunu devralan John Ray III, FTX’in kripto borsa işini yeniden başlatmasının mümkün olduğunu belirtmişti.

Bir iflas uzmanı olan John Ray, The Wall Street Journal’a FTX. com’u yeniden canlandırma olasılığını araştıracak bir görev gücü oluşturduğunu duyurdu. Olası yeniden başlatma haberi, 14 Ocak tarihinde son yedi günün en düşük seviyesi olan 0,19 dolardan sadece iki gün sonra 0,55 dolarlık yerel bir zirveye çıkan SRM’yi uçuşa geçirdi. Kripto para birimi haberin yayınlanmasından bu yana istikrara kavuştu ve yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisindeki %6,5 oranında düşüşle 0,425 dolar seviyesinden işlem görüyor.

FTX Çöküşünün Etkileri!

Geçtiğimiz yılın Kasım ayı içerisinde bir zamanların popüler kripto para borsası olan FTX ekosisteminin dağılması, SRM’nin fiyatını büyük ölçüde etkileyerek 0,82 dolardan 0,18 dolar seviyelerine gerilemesinde neden olmuştu. Yaşanan krizlerin ardından kripto para projesi Serum, FTX’in çöküşünün protokol programının feshedilmesine neden olduğunu ve DEX Jüpiter Borsası ve likidite sağlayıcısı Raydium (RAY) gibi konu üzerine inşa edilen projeleri güvenlik eksikliği nedeniyle diğer blok zincirlerine geçmeye zorladığını ileri sürmüştü. Kripto para piyasalarında Kasım 2021 tarihinde ulaşılan en yüksek seviyelerin ardından etkili olan düşüş ivmesi birçok şirketin çöküşüne neden olmuştu. Bunlardan biri olan FTX’in iflası Serum’da (SRM) dahil birçok altcoini ciddi oranda etkiledi.