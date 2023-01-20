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  •   Binance Smart Chain Balinaları Bu Altcoin’e Hücum Ediyor! 2023 Onun Yılı Olur Mu?

Binance Smart Chain Balinaları Bu Altcoin’e Hücum Ediyor! 2023 Onun Yılı Olur Mu?

2023 yılının başından bu yana iyi performans sergileyen bu altcoin için bir olumlu haber de Binance Smart Chain balinalarından geldi.
23:30
20 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Chainlink’in (LINK) kurucu ortağı Sergey Nazarvo, kısa bir süre önce Chainlink’in 2022’deki başarılarının yanı sıra şirketin bu yıl sahip olduğu planları da vurgulayan bir blog yazısı yayınladı. Nazarvo, 2022’de Chainlink’in işlem değerinde yaklaşık 7 trilyon dolara ulaştığını ve ekosistemdeki toplam proje sayısının 1.600’ü aştığını belirtti.

Geliştiriciler Kaderini Belirleyebilir

Blogda belirtildiği üzere, bu yeni yılda Chainlink geliştiricilerinin üzerinde çalışacakları çok şey bulunuyor. Geliştiriciler, hem değer aktarımı hem de akıllı sözleşmelerin birlikte çalışabilirliği için tüm blok zincirlerini birlikte çalışabilir büyük bir ağa bağlamak konusunda çaba sarf ediyorlar.

Geliştiriciler, çeşitli bulutlardaki kodları birbirine bağladıkları gibi, akıllı sözleşmeleri de birçok zincire bağlayabilmeli. Chainlink ayrıca, internet tabanlı bir toplumun işleyişi üzerinde giderek daha önemli bir etkiye sahip olacak yeni bir teknoloji de inşa ediyor. Bu teknoloji, kriptografik garantileri dijital işlemlerin ve ilişkilerin çoğu için yeni minimum standart haline getirecek.

Yıl İyi Bir Şekilde Mi Başlıyor?

Chainlink’in yol haritası iyimser görünürken, LINK’in fiyat cephesindeki performansı da 2023’ün ilk birkaç haftasında övgüye değerdi. Yükseliş piyasası, LINK’in haftalık yaklaşık %2 kazanç kaydederek grafiğini yeşilde tutmasına yardımcı oldu ve bu yazının yazıldığı sırada 3,2 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri ile 6,46 dolardan işlem görüyordu. İlginç bir şekilde, LINK son 24 saat içinde en büyük 4000 BSC balinası arasında satın alınan ilk 10 token’dan biri olduğu için son zamanlarda balinalar arasında da oldukça popüler kaldı.

Santiment’in grafiği, yalnızca fiyatın değil, zincir üzerindeki çeşitli ölçümlerin de LINK’in lehine olduğunu ortaya koydu. Geliştiricilerin üzerinde çalıştığı projeler sayesinde ağın geliştirme faaliyeti önemli ölçüde arttı.

LINK’in MVRV oranı da yükseldi ve bu da bir yükseliş sinyali oldu. Dahası, LINK’in Binance fonlama oranı yüksek olduğu için türev piyasasından gelen talep tutarlı kaldı. Aksine, borsalardaki net mevduatlar 7 günlük ortalamaya kıyasla düşüktü ve bu da satış baskısının azaldığını gösteriyor. Endişe verici tek ölçüt, Chainlink’in düşüş kaydeden ağ büyümesiydi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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