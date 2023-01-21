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Bitcoin’de (BTC) yaşanan fiyat artışı kripto para piyasalarının genelini etkilemiş durumda. Yükseliş ivmesi bazı altcoinlerde çift haneli kazançlara neden oldu. Yüzde 53’lere varan fiyat artışı yaşayan altcoinler hangileri?

Frax Share ve Decentraland

Frax Share’ın (FXS) fiyatı, 26 Mayıs’tan bu yana 7,55 dolar bölgesinin altında işlem görüyordu. Üç başarısız girişiminden sonra, 15 Ocak’ta bunun üzerine çıktı ve beş gün sonra 10,67 dolar seviyesine ulaştı. Yukarı yönlü hareket devam ederse, bir sonraki en yakın direnç bölgesi 17,50 dolar olabilir. Eğer ralli ivme kaybederse, FXS fiyatı 7,55 dolar bölgesine geri dönebilir. Göreceli güç endeksi (RSI) aşırı alım bölgesinde olsa da, henüz herhangi bir düşüş eğilimi oluşturmadı. Bu durumda yukarı yönlü hareketin devam edeceğini gösterebilir.

Decentraland’ın (MANA) fiyatı, 30 Aralık’ta 0,28 dolara gerilemesinden bu yana yükseldi. Yukarı yönlü hareket hızlı oldu ve fiyat 21 Ocak’ta 0,76 dolara ulaştı. Ancak alçalan bir direnç çizgisi tarafından reddedildi ve o zamandan beri düşmeye devam ediyor. Ret aynı zamanda RSI’nın gerilemesine ve neredeyse 70’in altına düşmesine neden oldu. Aşağı yönlü hareket devam ederse, en yakın destek alanı 0,40 dolar olabilir. MANA fiyatı direnç çizgisinden çıkarsa 1,12 dolar direnç alanına yükselebilir.

Convex Finance ve Curve DAO

Convex Finance’ın (CVX) fiyatı 6 Ocak’tan bu yana yükseliş ivmesi kaydetti. Kripto para biriminin fiyatı 15 Ocak tarihinde alçalan bir direnç çizgisinden çıktı ve ertesi gün 5,39 dolara kadar yükseldi. Bu durumda RSI’nın 70’in üzerine çıkmasına neden oldu. Yükseliş ivmesi devam ederse en yakın direnç 5,85 dolar seviyesi olabilir. Ancak ralli güç kaybederse, CVX fiyatı olası bir geri dönüşle direnç çizgisini destek olarak doğrulayabilir.

Bununla birlikte Curve DAO’nun (CRV) fiyatı 22 Kasım’dan yazının kaleme alındığı tarihe kadar ciddi bir yükseliş kaydetti. 30 Aralık tarihinde daha yüksek bir dip oluşturdu ve ardından yükseliş hızını artırdı. 13 Ocak tarihinde CRV fiyatı hem alçalan direnç çizgisinden hem de 0,70 dolarlık yatay direnç alanından çıktı. Fiyat artışı devam ederse en yakın direnç bölgesi 1,03 dolar olabilir. Belirtilen seviyenin üzerinde bir kırılma, fiyatı 1,50 dolara doğru hız kazandırabilir. Aksine bir olasılıkta fiyat 0.70 dolara düşebilir.