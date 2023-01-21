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Herkes Susarken O Konuşuyordu! Ünlü Analist Bitcoin’de Noktayı Koydu: O Seviye Geliyor!

Bitcoin (BTC), kripto para borsası FTX'in neden olduğu tüm kayıplarını geri kazanarak 22 bin doların üzerine çıkması yatırımcıları heyecanlandırdı. Peki BTC için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.
08:12
21 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), kripto para borsası FTX’in iflas etmesiyle neden olduğu tüm kayıplarını geri kazanarak 22 bin doların üzerine çıkması yatırımcıları heyecanlandırdı. BTC’nin son 24 saatte 22 bin 700 dolara kadar çıkması dev kripto para şirketi Genesis’in iflas başvurusunda bulunmasından saatler sonra gerçekleşmesi ise büyük dikkat çekti. Peki Bitcoin için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin 35 Bin Dolar Yolcusu mu?

Bitcoin kısa süre önce 430 milyar dolarlık piyasa değerini aştı ve işlem hacmi son 24 saatte yüzde 40’ın üzerinde artışla 30 milyar dolara kadar çıktık. Bu durum birçok kişinin kripto para piyasasında yeni bir siyah kuğu olayının veya olaylarının yaşanmaması halinde BTC fiyatının önümüzdeki günlerde 25 bin doların üzerine çıkacağına inanmasına yol açtı. Bununla birlikte, önde gelen kripto para analistlerinden birisi olan Michael van de Poppe, piyasa değeri bakımından en büyük kripto paranın 35 bin dolara kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Poppe’nin son Bitcoin analizine göre, bu yıl büyük olasılıkla kripto para piyasası önemli bir rahatlama rallisi görecek ve BTC iki ila dört ay arasında değişen belirli bir zaman diliminde 35 bin dolara kadar çıkacak. Kripto para analistinin bazı takipçileri, söz konusu senaryonun çoktan çalışmaya başladığı ve BTC’nin 35 bin dolar için harekete geçtiğine dair yorumlarda bulunmaya başladıklar.

Dev Bitcoin Balinalarının Aktivitesi

Bitcoin’deki yükselişe büyük kripto para balinalarının birikim yaparak eşlik ettikleri görülüyor. On-chain (zincir üstü) verilere göre, cüzdanında 100 ila bin BTC arasında değişen miktarda Bitcoin tutan dev kripto para balinalarının sayısı son günlerde yüzde 3’ün üzerinde arttı. Bu yazının hazırlandığı sırada söz konusu seviyedeki kripto para balinalarının sayısı 14 bin 110 seviyesindeydi.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 7,71 yükselişle 22 bin 609 dolardan el değiştiriyor.

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