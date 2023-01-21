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  •   Yüzde 90’ın Üzerinde Yükseldi! Popüler Altcoin’in Grafiği Göreni İştahlandırıyor!

Yüzde 90’ın Üzerinde Yükseldi! Popüler Altcoin’in Grafiği Göreni İştahlandırıyor!

1 Ocak'tan bu yana yüzde 90'ın üzerinde yükselen altcoin'deki yükselişin kısmi geri çekilmelere rağmen devam etmesi bekleniyor.
11:30
21 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasının genelindeki son toparlanmanın ortasında popüler altcoin’lerden biri olan Hedera (HBAR) 0,037 dolardan toparlandı ve fiyat grafiğinde parabolik bir yükseliş görüldü. Dahası, bu V şeklindeki toparlanma altcoin’in 1 Ocak’tan bu yana yüzde 90’ın üzerinde yükselterek 0,071 doların üzerine taşıdı. Önündeki birden fazla direncin yanı sıra, altcoin’in kısa süre önce düşen kama (takoz) formasyonunu direnç çizgisini geçmesi yükselişin şiddetlenmesine neden oldu. Bu formasyon, altcoin’in mevcut seviyelerden çok daha yüksek seviyelere çıkacağına işaret ediyor.

Düşen Kama (Takoz) Formasyonu

Düşen kama formasyonu yükselişin devam edeceğini gösteren önemli bir formasyonudur ve HBAR grafiğindeli bu formasyon son yedi aydaki düşüş trendiyle yönlendiriliyordu. 20 Ocak’ta altcoin’in fiyatı, formasyonun direnç trend çizgisinden güçlü bir ivmeyle kırılım yaparak trendin tersine döndüğünü ve düşüşün yerini yükselişe bıraktığına dair işaretler vermişti. Teoride bu formasyonun potansiyel hedefi HBAR’ın 0,1 dolar seviyesine yükselmesi. Bu da güncel fiyatlarla altcoin’in yüzde 90’a ek olarak yüzde 40’a yakın bir yükseliş daha yapabileceği anlamına geliyor.

20 Ocak’ta HBAR‘ın fiyatında önemli bir yükseliş oldu ve gün içinde yüzde 18’in üzerinde yükseldi. Ancak, bu büyük yükseliş 0,074 dolardaki direncin kırılamaması nedeniyle grafikte uzun bir mum fitilinin bırakılmasına neden oldu.

Fiyatın bu seviyeyi geçememesi, satıcıların güç göstermeye devam ettiğini ve fiyatın yukarı yönde devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Her halükarda, küçük bir düzeltme Hedera coin için faydalı olabilir çünkü aşırı alımı dengeleyecek ve alıcıların fiyatı daha yüksek seviyeye doğru hareket etmesini kolaylaştıracak.

Altcoin için potansiyel bir geri çekilme 0,0644 dolar veya 0,0565 dolardaki destek seviyelerinin yeniden ziyaret edilmesi, fiyatın yüzde 10 ila yüzde 20 arasında düşmesi anlamına geliyor.

HBAR İçin Teknik Göstergeler Ne Diyor?

HBAR için Göreceli Güç Endeksi (RSI), yüzde 85,5 ile aşırı alım bölgesine gelmiş durumda. Bu, yatırımcıların aşırı şekilde alım yaptıklarını gösteriyor. Dolayısıyla, bu göstergenin yüzde 80’in üzerinde olması genellikle fiyatta bir düzeltme olması ihtimalini artırır.

Fiyattaki son toparlanma, altcoin‘in fiyatının tek seferde önemli EMA‘ların (20, 50, 100 ve 200 günlük) üzerine çıkmasıyla sonuçlandı. Ayrıca, bu EMA’lar fiyatın geri çekilmesi durumunda alıcılar için önemli destek görevi görebilir.

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