En büyük kripto para Bitcoin (BTC), en son 2022'nin Ağustos ayında görülen bir seviye olan 23 bin doların üzerine çıktı. Peki Bitcoin neden yükseliyor, Bitcoin ne kadar yükselir? Gelin daha yakından bakalım.

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En büyük kripto para Bitcoin (BTC), en son 2022’nin Ağustos ayında görülen bir seviye olan 23 bin doların üzerine çıktı. Lider kripto para, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 10’un üzerinde yükselişle 23 bin 117 dolardan işlem görüyor. Peki bu yükselişin nedeni ne, Bitcoin ne kadar yükselir? Bitcoin düşer mi? Gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin Yeniden 23 Bin Doların Üzerine Çıktı

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin’in yılın başından bu yana başlattığı yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. BTC, en son 5 ay önce gördüğü seviye olan 23 bin doların üzerine çıkarak bir eşiği daha geçti. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde yükselişle 23 bin 117 dolardan el değiştiriyor.

BTC fiyatındaki yükseliş beklendiği gibi işlem hacmine de yansıdı. Kripto veri platformu CoinMarketCap‘in sağladığı verilere göre işlem hacmi son 24 saatte yüzde 50’nin üzerinde artışla 32.2 milyar dolara kadar çıktı. Lider kripto paranın piyasa değeri ise 450 milyar dolara dayanmış durumda.

23 bin dolar seviyesinin üzeri en son 18 Ağustos 2022 tarihinde görülmüştü. O dönemde Bitcoin’in fiyatı 23 bin 188 dolar seviyelerinde işlem görürken yönünü aşağı çevirmiş ve 19 Ağustos’a 21 bin doların altında başlamıştı. Bitcoin’de o zamandan bu yana 23 bin dolar seviyesinin üstü görülmemişti.

Özellikle bir dönemin en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX‘in iflasını açıklamasıyla 2022’nin Kasım ayında 15 bin 588 dolara kadar düşen Bitcoin, uzun bir süre dar bir aralıkta konsolide olmasının ardından yeni yılla birlikte yönünü yukarı çevirdi. BTC, 1 Ocak’tan bu yana yüzde 25’in üzerinde değer kazandı.

BTC Neden Yükseliyor? Bitcoin Ne Kadar Yükselir?

20 Ocak’ta iflas başvurusunda bulunan kripto para şirketi Genesis‘e rağmen Bitcoin’deki yükseliş dikkat çekici olarak yorumlanıyor. Birçok piyasa uzmanının yeni iflaslar olacağı ve bunun Bitcoin liderliğinde kripto para piyasasını yeni diplere götüreceğini savunmasına rağmen en büyük kripto paranın Genesis’in iflasına ve potansiyel iflas beklentilerine herhangi bir olumsuz tepki vermeden yükseldiği görülüyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları, kripto para piyasasının en kötüsünü geride bıraktığını, ekosistem çöküşleri, iflaslar, merkez bankalarının faiz artırımları gibi birçok olumsuz haberi ve gelişmeyi çoktan fiyatlandırdığını, artık temel gelişmelere bağlı olarak yükseliş döneminin geldiğini savunuyor. Öte yandan bu yükselişin geçici olduğu ve fiyatların yeni dipler yapmak üzere düşeceğini savunanlar da yok değil.

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Kaleo, Bitcoin’in yukarı yönde büyük bir hareket için hazırlandığını iddia ederek asıl yükselişin 22 bin 600 dolar ila 22 bin 900 dolar arasındaki direnç bölgesinin geçilmesiyle başlayacağını iddia etti. Analiste göre böyle bir kırılımla Bitcoin fiyatı 30 bin dolara doğru hızla yükselebilir.