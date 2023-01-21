Bitcoin’in fiyat artışı altcoin’lere de yansıdı ve genel olarak görüldüğü gibi BTC’den daha iyi performans sergileyen altcoin’ler de oldu.

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Kripto para piyasası üzerindeki baskının azalması ile birlikte başta lider kripto para birimi Bitcoin olmak üzere fiyatlarda yukarı yönlü bir seyir görüyoruz. Bitcoin’in fiyat artışı altcoin’lere de yansıdı ve genel olarak görüldüğü gibi BTC’den daha iyi performans sergileyen altcoin’ler de oldu.

Bitcoin Yükselişi Devam Edecek Mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin yazının kaleme alındığı sırada 22.700 doların üzerinde işlem görüyor. Bitcoin ufak bir geri çekilme öncesinde 23.000 dolar sınırına kadar yükseldi. Son 24 saat içinde %8’in üzerinde yükselen kripto para biriminin son 1 ayda yaşadığı yaklaşık yüzde 35’lik artış ise dikkatleri çekiyor.

Buna ek olarak analistlerden bazıları bu yükseliş sonrasında bir düzeltme bekliyor. Ancak bazı analistlerin bir süre yatay seyir beklediği ve bazılarının ise yükselişin devam etmesini beklediği görülüyor. Dolayısıyla şu anda piyasada deyim yerindeyse kafalar karışık ve yatırımcıların temkinli olmasında fayda var.

Bitcoin için şu anda en önemli seviye olarak 25.000 dolar görülüyor. 25.000 doların üzerine yapılacak bir hamlede Bitcoin’in yükseliş trendinin onaylanabileceği düşünülüyor. Buna ek olarak analistler 21.500 dolar bandını da önemli bir destek olarak tanımlıyor.

Altcoin’lerde Son Durum

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) yazının kaleme alındığı sırada 1.648 dolardan işlem görüyor ve son 1 ayda yaşamış olduğu %35’lik artış dikkatleri çekiyor. ETH, BTC’ye benzer bir grafik çiziyor ve genel olarak olduğu gibi lider kripto para birimi ile birlikte hareket ediyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük ilk on kripto para birimine bakıldığında ise onuncu sırada yer alan Solana’nın (SOL) son 24 saat içinde en çok yükselen kripto para olduğu görülüyor. SOL, son 24 saatteki yaklaşık %20 artışı ile dikkatleri çekiyor.

Buna ek olarak popüler altcoin XRP son 24 saat içinde %4,7, Binance Coin (BNB) %5,5 ve Dogecoin (DOGE) %7,6 yükseliş yaşadı. Bir DOGE katili olarak görülen Shiba Inu (SHIB) ise %7,5’lik artışı ile dikkatleri çekti.