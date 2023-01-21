Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Kaleo, Bitcoin'in (BTC) yukarı yönde büyük bir hareket için zemin hazırladığını iddia etti. Analist, BTC'de asıl partinin ne şekilde ve ne zaman başlayacağına dair görüşlerini de paylaştı.

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Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Kaleo, Bitcoin‘in (BTC) yukarı yönde büyük bir hareket için zemin hazırlandığına inanıyor. Analist, en büyük altcoin Ethereum’dan (ETH) Bitcoin karşısında değer kaybetmesini beklediğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Bitcoin’de Asıl Parti İçin Hazırlanıyor

Anonim kripto para analisti Kaleo, 555 binden fazla Twitter takipçisine en büyük kripto para BTC fiyatının 2022’nin Haziran ayından bu yana görülmemiş bir seviyeye taşıyacak büyük bir kırılım için hazırlandığını belirterek şunları söyledi:

Bu kırılım nihayetinde gerçekleştiğinde 30 bin dolara kadar görkemli bir mumun yakıldığını göreceğiz. Sadece bugünün bunun gerçekleşeceği gün olduğunu düşünmeyin, dikkatli olun ve henüz çok açgözlü olmayın.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 8,43 yükselişle 22 bin 716 dolardan el değiştiriyor. Bu, BTC‘nin Kaleo’nun işaret ettiği diyagonal direnç bölgesinin civarında işlem gördüğü anlamına geliyor.

Öte yandan Kaleo’nun paylaştığı fiyat grafiklerinden birinde Bitcoin’in Şubat ayında 30 bin dolara yükselmesini beklediği görülüyor. Analist, bu seviyeyi bir mıknatıs olarak tanımlıyor.

Kripto para analistinin 30 bin dolar seviyesine doğru bir hareket Bitcoin’in mevcut fiyatlarla yüzde 32’nin üzerinde yükselmesi anlamına geliyor.

Kaleo ayrıca Bitcoin’in 2019’da birkaç hafta içinde 3 bin dolardan 14 bin dolar civarına yükseldiğine benzer bir model oluşturduğunu, Bitcoin’in altcoin’lerden likidite çekerek kripto para piyasasındaki hakimiyetini artırmasını beklediğini de ekledi.

Ethereum, Bitcoin Karşısında Değer Kaybedecek

Keleo, en büyük altcoin Ethereum‘un Bitcoin karşısındaki değerinin (ETH/BTC) en büyük kripto paranın değerini arttırdıkça düşmesini öngörerek yatırımcıları da uyardı:

ETH/BTC için son birkaç günde pek bir değişiklik olmadı. BTC güçlenmeye devam ettikçe ve 2019 ayı piyasası rallisinde yaşananlara benzer şekilde altcoin’lerden likidite emdikçe, bu paritenin önümüzdeki birkaç hafta içinde daha da düşmesini bekliyorum.

Kaleo’nun grafiğine bakıldığında, ETH/BTC işlem çiftinin yazım sırasında 0.073 BTC’den (bin 645 dolar) 0.065 BTC’nin (bin 465 dolar) altına düşmesini beklediği görülüyor.